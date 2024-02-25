Киркоров заявил, что сам себя отменил и снова пошутил про дверь. Видео

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Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Филипп Киркоров предстал перед фанатами в новом образе (архивное фото) Фото:
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Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что он сам себя отменил. Он также прокомментировал свою фразу про «зашел не в ту дверь», представ перед журналистами в новом образе.

«Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой», — заявил Филипп Киркоров. Его слова передает портал Starhit.

Он отметил, что в последнее время много размышлял о событиях, которые серьезно ударили по его репутации. Время без проектов дало Киркорову возможность для рефлексии.

«Иногда не в ту дверь зайдешь, не в ту выйдешь… Главное, что есть двери и окна. Главное, чтобы это все открывалось», — отметил певец.

Киркоров также заявил, что уже успел соскучиться по сцене. Свое отсутствие из-за «голой вечеринки» он назвал перезагрузкой, представив фанатам свой новый образ, передает портал «Дни.ру».

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Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что он сам себя отменил. Он также прокомментировал свою фразу про «зашел не в ту дверь», представ перед журналистами в новом образе. «Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой», — заявил Филипп Киркоров. Его слова передает портал Starhit. Он отметил, что в последнее время много размышлял о событиях, которые серьезно ударили по его репутации. Время без проектов дало Киркорову возможность для рефлексии. «Иногда не в ту дверь зайдешь, не в ту выйдешь… Главное, что есть двери и окна. Главное, чтобы это все открывалось», — отметил певец. Киркоров также заявил, что уже успел соскучиться по сцене. Свое отсутствие из-за «голой вечеринки» он назвал перезагрузкой, представив фанатам свой новый образ, передает портал «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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