Киркоров заявил, что сам себя отменил и снова пошутил про дверь. Видео

25 февраля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров предстал перед фанатами в новом образе (архивное фото) Фото: wikimedia.org новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что он сам себя отменил. Он также прокомментировал свою фразу про «зашел не в ту дверь», представ перед журналистами в новом образе. «Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой», — заявил Филипп Киркоров. Его слова передает портал Starhit. Он отметил, что в последнее время много размышлял о событиях, которые серьезно ударили по его репутации. Время без проектов дало Киркорову возможность для рефлексии. «Иногда не в ту дверь зайдешь, не в ту выйдешь… Главное, что есть двери и окна. Главное, чтобы это все открывалось», — отметил певец. Киркоров также заявил, что уже успел соскучиться по сцене. Свое отсутствие из-за «голой вечеринки» он назвал перезагрузкой, представив фанатам свой новый образ, передает портал « Дни.ру ».

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что он сам себя отменил. Он также прокомментировал свою фразу про «зашел не в ту дверь», представ перед журналистами в новом образе. «Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой», — заявил Филипп Киркоров. Его слова передает портал Starhit. Он отметил, что в последнее время много размышлял о событиях, которые серьезно ударили по его репутации. Время без проектов дало Киркорову возможность для рефлексии. «Иногда не в ту дверь зайдешь, не в ту выйдешь… Главное, что есть двери и окна. Главное, чтобы это все открывалось», — отметил певец. Киркоров также заявил, что уже успел соскучиться по сцене. Свое отсутствие из-за «голой вечеринки» он назвал перезагрузкой, представив фанатам свой новый образ, передает портал «Дни.ру».