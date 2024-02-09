Пригожин рассказал, как Киркоров попал на «голую вечеринку»

Пригожин: Киркоров оказался на «голой вечеринке» из-за помощи Ивлеевой

09 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров снялся в новом сезоне шоу «Маска», подтвердил Иосиф Пригожин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Народный артист России Филипп Киркоров посетил «голую вечеринку» потому, что ранее блогер Анастасия Ивлеева помогла ему с реализацией задумки для клипа. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин. «У Киркорова была изначально задумка, которую он в итоге реализовал посредством того, что к нему пришла Ивлеева. Соответственно Киркоров в ответ пришел на ее вечеринку. Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — заявил Иосиф Пригожин в разговоре с МК.RU . Он отметил, что в клипе изначально должна была сниматься артистка Валя Карнавал (Валентина Карнаухова). Пригожин рассказал, что участники «голой вечеринки» не могли знать наверняка, чем обернется для них мероприятия. Продюсер связывает волну гнева с рэпером VACIO (Николай Васильев), у которого из одежды был только носок. Также Пригожин подтвердил, что Киркоров снялся в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом ранее писали только telegram-каналы. Те утверждали, что на съемках артист несколько раз шутил про «голую вечеринку», отмечая, что все стразы остались в прошлом. В конце января Киркоров покинул Россию. Он улетел в США. Вместе с ним был уроженец Донбасса Максим Ситник.

Народный артист России Филипп Киркоров посетил «голую вечеринку» потому, что ранее блогер Анастасия Ивлеева помогла ему с реализацией задумки для клипа. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин. «У Киркорова была изначально задумка, которую он в итоге реализовал посредством того, что к нему пришла Ивлеева. Соответственно Киркоров в ответ пришел на ее вечеринку. Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — заявил Иосиф Пригожин в разговоре с МК.RU. Он отметил, что в клипе изначально должна была сниматься артистка Валя Карнавал (Валентина Карнаухова). Пригожин рассказал, что участники «голой вечеринки» не могли знать наверняка, чем обернется для них мероприятия. Продюсер связывает волну гнева с рэпером VACIO (Николай Васильев), у которого из одежды был только носок. Также Пригожин подтвердил, что Киркоров снялся в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом ранее писали только telegram-каналы. Те утверждали, что на съемках артист несколько раз шутил про «голую вечеринку», отмечая, что все стразы остались в прошлом. В конце января Киркоров покинул Россию. Он улетел в США. Вместе с ним был уроженец Донбасса Максим Ситник.