Пригожин рассказал, как Киркоров попал на «голую вечеринку»

Пригожин: Киркоров оказался на «голой вечеринке» из-за помощи Ивлеевой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров снялся в новом сезоне шоу «Маска», подтвердил Иосиф Пригожин Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Народный артист России Филипп Киркоров посетил «голую вечеринку» потому, что ранее блогер Анастасия Ивлеева помогла ему с реализацией задумки для клипа. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«У Киркорова была изначально задумка, которую он в итоге реализовал посредством того, что к нему пришла Ивлеева. Соответственно Киркоров в ответ пришел на ее вечеринку. Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — заявил Иосиф Пригожин в разговоре с МК.RU. Он отметил, что в клипе изначально должна была сниматься артистка Валя Карнавал (Валентина Карнаухова).

Пригожин рассказал, что участники «голой вечеринки» не могли знать наверняка, чем обернется для них мероприятия. Продюсер связывает волну гнева с рэпером VACIO (Николай Васильев), у которого из одежды был только носок.

Также Пригожин подтвердил, что Киркоров снялся в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом ранее писали только telegram-каналы. Те утверждали, что на съемках артист несколько раз шутил про «голую вечеринку», отмечая, что все стразы остались в прошлом.

В конце января Киркоров покинул Россию. Он улетел в США. Вместе с ним был уроженец Донбасса Максим Ситник.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народный артист России Филипп Киркоров посетил «голую вечеринку» потому, что ранее блогер Анастасия Ивлеева помогла ему с реализацией задумки для клипа. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин. «У Киркорова была изначально задумка, которую он в итоге реализовал посредством того, что к нему пришла Ивлеева. Соответственно Киркоров в ответ пришел на ее вечеринку. Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — заявил Иосиф Пригожин в разговоре с МК.RU. Он отметил, что в клипе изначально должна была сниматься артистка Валя Карнавал (Валентина Карнаухова). Пригожин рассказал, что участники «голой вечеринки» не могли знать наверняка, чем обернется для них мероприятия. Продюсер связывает волну гнева с рэпером VACIO (Николай Васильев), у которого из одежды был только носок. Также Пригожин подтвердил, что Киркоров снялся в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом ранее писали только telegram-каналы. Те утверждали, что на съемках артист несколько раз шутил про «голую вечеринку», отмечая, что все стразы остались в прошлом. В конце января Киркоров покинул Россию. Он улетел в США. Вместе с ним был уроженец Донбасса Максим Ситник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...