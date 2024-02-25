Зеленский готовит донос на компании, сотрудничающие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».
«Есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ. Мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — сообщил Зеленский. По его словам, сведения касаются тесных связей с Россией, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.
На конференции Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины. Главные заявления украинского лидера — в материале URA.RU.
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