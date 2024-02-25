Зеленский готовит донос на компании, сотрудничающие с Россией

25 февраля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что владеет списком компаний, имеющих тесные связи с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ. Мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — сообщил Зеленский. По его словам, сведения касаются тесных связей с Россией, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. На конференции Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины. Главные заявления украинского лидера — в материале URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ. Мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — сообщил Зеленский. По его словам, сведения касаются тесных связей с Россией, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. На конференции Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины. Главные заявления украинского лидера — в материале URA.RU.