Зеленский готовит донос на компании, сотрудничающие с Россией

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский заявил, что владеет списком компаний, имеющих тесные связи с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».

«Есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ. Мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — сообщил Зеленский. По его словам, сведения касаются тесных связей с Россией, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.

На конференции Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины. Главные заявления украинского лидера — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ. Мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — сообщил Зеленский. По его словам, сведения касаются тесных связей с Россией, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. На конференции Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины. Главные заявления украинского лидера — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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