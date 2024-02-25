Зеленский подсчитал потери ВСУ и анонсировал саммит мира: главные заявления на пресс-конференции

Нынешний год станет переломным в конфликте на Украине. ВСУ за два года СВО потеряли 31 тысячу военных, а саммит мира по Украине пройдет весной в Швейцарии. Главные заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024» — в материале URA.RU.
Переговоры
Зеленский заявил, что у него была долгая беседа с президентом РФ Владимиром Путиным. Когда именно он не раскрыл. По его словам, он ему говорил, что Минские соглашения не работают.
Также президент Украины анонсировал первый саммит по «формуле мира» в Швейцарии. «Первый саммит будет в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится», — сказал Зеленский.
Россию могут пригласить на второй саммит. На нем состоится передача предложений Украины для урегулирования конфликта.
Ход военных действий и отставка Залужного
По словам Зеленского, Украина потеряла лишь 31 тысячу военных за два года спецоперации. Это в 12 раз ниже, чем сообщает Минобороны РФ.
Сейчас ВС РФ пользуются преимуществом на поле боя. Поэтому Зеленский призвал нарастить поставки вооружения. Он также отметил численный перевес военных в сторону России — семь к одному. Это все приводит к тому, что ВСУ сдают территории.
Какие у ВСУ планы на 2024 год президент Украины не стал раскрывать. По его словам, эта информация может оказаться в руках России. По его мнению, план контрнаступления в прошлом году «был на столе в Кремле» заранее.
Почти с этим связана и отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он отметил, что смена руководства в ВСУ — это внутренние дело Украины.
Без военной помощи США усилить ПВО Украины никак нельзя. Он отметил, что вся система Patriot стоит полтора миллиарда долларов. Без поддержки США ее невозможно поддерживать в нужном для Украины состоянии. Однако даже 10 новых ЗРК смогли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя.
Военный конфликт на Украине повлиял стоимость боеприпасов и оружия. По всему миру их цена увеличилась. Касательно ракет Taurus, Украина ждет их сначала от Германии, а потом от США. Он также добавил, что Россия планирует свое контрнаступление в начале лета или в конце мая.
Вступление в НАТО
Президент Украины заявил, что решение о членстве Украины в НАТО зависят от США и Германии. По его словам, если Киев не пригласят в альянс, то Украина примет это.
По словам Зеленского, Украина стремиться в НАТО якобы ради безопасности. «У украинцев нет альтернативы, кроме вступления в альянс», — заявил президент Украины. Однако расширение блока может привести к прямому конфликту НАТО с РФ, о чем неоднократно предупреждали западные политики.
Отношения с Польшей
Украина желает наладить свои отношения с Польшей, где фермеры протестуют против ввоза украинского зерна. «Для нас крайне важно сберечь союз с Польшей, но, если мы не найдем приемлемых шагов, то мы будем защищать свой бизнес», — заявил глава Украины.
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