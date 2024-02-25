Зеленский подсчитал потери ВСУ и анонсировал саммит мира: главные заявления на пресс-конференции

Зеленский: первый саммит по «формуле мира» может пройти весной

25 февраля 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что за два года СВО Украина потеряла 31 тысячу военных Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нынешний год станет переломным в конфликте на Украине. ВСУ за два года СВО потеряли 31 тысячу военных, а саммит мира по Украине пройдет весной в Швейцарии. Главные заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024» — в материале URA.RU. Переговоры Зеленский заявил, что у него была долгая беседа с президентом РФ Владимиром Путиным. Когда именно он не раскрыл. По его словам, он ему говорил, что Минские соглашения не работают. Также президент Украины анонсировал первый саммит по «формуле мира» в Швейцарии. «Первый саммит будет в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится», — сказал Зеленский. Россию могут пригласить на второй саммит. На нем состоится передача предложений Украины для урегулирования конфликта. Ход военных действий и отставка Залужного По словам Зеленского, Украина потеряла лишь 31 тысячу военных за два года спецоперации. Это в 12 раз ниже, чем сообщает Минобороны РФ. Сейчас ВС РФ пользуются преимуществом на поле боя. Поэтому Зеленский призвал нарастить поставки вооружения. Он также отметил численный перевес военных в сторону России — семь к одному. Это все приводит к тому, что ВСУ сдают территории. Какие у ВСУ планы на 2024 год президент Украины не стал раскрывать. По его словам, эта информация может оказаться в руках России. По его мнению, план контрнаступления в прошлом году «был на столе в Кремле» заранее. Почти с этим связана и отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он отметил, что смена руководства в ВСУ — это внутренние дело Украины. Без военной помощи США усилить ПВО Украины никак нельзя. Он отметил, что вся система Patriot стоит полтора миллиарда долларов. Без поддержки США ее невозможно поддерживать в нужном для Украины состоянии. Однако даже 10 новых ЗРК смогли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Военный конфликт на Украине повлиял стоимость боеприпасов и оружия. По всему миру их цена увеличилась. Касательно ракет Taurus, Украина ждет их сначала от Германии, а потом от США. Он также добавил, что Россия планирует свое контрнаступление в начале лета или в конце мая. Вступление в НАТО Президент Украины заявил, что решение о членстве Украины в НАТО зависят от США и Германии. По его словам, если Киев не пригласят в альянс, то Украина примет это. По словам Зеленского, Украина стремиться в НАТО якобы ради безопасности. «У украинцев нет альтернативы, кроме вступления в альянс», — заявил президент Украины. Однако расширение блока может привести к прямому конфликту НАТО с РФ, о чем неоднократно предупреждали западные политики. Отношения с Польшей Украина желает наладить свои отношения с Польшей, где фермеры протестуют против ввоза украинского зерна. «Для нас крайне важно сберечь союз с Польшей, но, если мы не найдем приемлемых шагов, то мы будем защищать свой бизнес», — заявил глава Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нынешний год станет переломным в конфликте на Украине. ВСУ за два года СВО потеряли 31 тысячу военных, а саммит мира по Украине пройдет весной в Швейцарии. Главные заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024» — в материале URA.RU. Зеленский заявил, что у него была долгая беседа с президентом РФ Владимиром Путиным. Когда именно он не раскрыл. По его словам, он ему говорил, что Минские соглашения не работают. Также президент Украины анонсировал первый саммит по «формуле мира» в Швейцарии. «Первый саммит будет в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится», — сказал Зеленский. Россию могут пригласить на второй саммит. На нем состоится передача предложений Украины для урегулирования конфликта. По словам Зеленского, Украина потеряла лишь 31 тысячу военных за два года спецоперации. Это в 12 раз ниже, чем сообщает Минобороны РФ. Сейчас ВС РФ пользуются преимуществом на поле боя. Поэтому Зеленский призвал нарастить поставки вооружения. Он также отметил численный перевес военных в сторону России — семь к одному. Это все приводит к тому, что ВСУ сдают территории. Какие у ВСУ планы на 2024 год президент Украины не стал раскрывать. По его словам, эта информация может оказаться в руках России. По его мнению, план контрнаступления в прошлом году «был на столе в Кремле» заранее. Почти с этим связана и отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он отметил, что смена руководства в ВСУ — это внутренние дело Украины. Без военной помощи США усилить ПВО Украины никак нельзя. Он отметил, что вся система Patriot стоит полтора миллиарда долларов. Без поддержки США ее невозможно поддерживать в нужном для Украины состоянии. Однако даже 10 новых ЗРК смогли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Военный конфликт на Украине повлиял стоимость боеприпасов и оружия. По всему миру их цена увеличилась. Касательно ракет Taurus, Украина ждет их сначала от Германии, а потом от США. Он также добавил, что Россия планирует свое контрнаступление в начале лета или в конце мая. Президент Украины заявил, что решение о членстве Украины в НАТО зависят от США и Германии. По его словам, если Киев не пригласят в альянс, то Украина примет это. По словам Зеленского, Украина стремиться в НАТО якобы ради безопасности. «У украинцев нет альтернативы, кроме вступления в альянс», — заявил президент Украины. Однако расширение блока может привести к прямому конфликту НАТО с РФ, о чем неоднократно предупреждали западные политики. Украина желает наладить свои отношения с Польшей, где фермеры протестуют против ввоза украинского зерна. «Для нас крайне важно сберечь союз с Польшей, но, если мы не найдем приемлемых шагов, то мы будем защищать свой бизнес», — заявил глава Украины.