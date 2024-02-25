Челябинская полиция проверит парикмахерскую, о которой рассказывало URA.RU

За услугой мужчине пришлось обратиться в другую парикмахерскую Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полиция Южноуральска (Челябинская область) проверит парикмахерскую «Завиток», в которой участнику специальной военной операции отказали в обслуживании. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России «Южноуральский». Ранее об инциденте сообщило агентство URA.RU.

«Сотрудники полиции не оставили без внимания данную информацию. Руководством полиции даны поручения провести комплекс мероприятий, принять все необходимые меры для установления детальной картины и объективных обстоятельств изложенных в публикации событий», — сообщается в группе «Полиция города Южноуральска и Увельского района» в социальной сети «ВКонтакте». После проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законом России.

Как сообщало агентство URA.RU, в Южноуральске в парикмахерской «Завиток» участнику специальной военной операции отказали в обслуживании. «У вас нашивка с буквой Z», — пояснил парикмахер. На выходе он выразил свою неприязнь тем, что «якобы наши военные убивают мирных жителей Украины и он сам родом с Украины», написала Саша А. в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Прошлой весной этот же сотрудник также отказался стричь военнослужащего, который был в отпуске в Южноуральске.

Представитель парикмахерской «Завиток» Мария Панова сообщила, что уволит работника. «Сегодня же решу этот вопрос», — написала она в комментариях под постом.