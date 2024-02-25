25 февраля 2024

Госдеп США: выборы в Белоруссии были фиктивными

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Выборы 2023. Выборы в ЕГД. Екатеринбург , выборы, голосование, кабинка для голосования
Парламентерские выборы состоялись в Белоруссии 25 февраля Фото:

Парламентские выборы в Белоруссии подверглись критике со стороны США. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер назвал их «фиктивными», проводившимися без необходимых демографических процедур.

«США осуждают организованные режимом Лукашенко (президент Белоруссии — прим. URA.RU) фиктивные парламентские и местные выборы, которые завершились сегодня в Белоруссии. Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», — передается заявление Миллера в опубликованном пресс-релизе.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко во время пресс-конференции прокомментировал обвинения США. Он порекомендовал им заняться своими проблемами вместо того, чтобы примерять на себя роль мирового смотрящего.

Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. Карпенко во время брифинга в конце единого дня голосования сообщил, что явка на 20:00 составила 72,98%. Заместитель министра внутренних дел страны Юрий Назаренко в эфире телеканала СТВ заявил, что каких-либо грубых нарушений общественного порядка допущено не было и обстановка находится под контролем.

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Парламентские выборы в Белоруссии подверглись критике со стороны США. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер назвал их «фиктивными», проводившимися без необходимых демографических процедур. «США осуждают организованные режимом Лукашенко (президент Белоруссии — прим. URA.RU) фиктивные парламентские и местные выборы, которые завершились сегодня в Белоруссии. Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», — передается заявление Миллера в опубликованном пресс-релизе. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко во время пресс-конференции прокомментировал обвинения США. Он порекомендовал им заняться своими проблемами вместо того, чтобы примерять на себя роль мирового смотрящего. Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. Карпенко во время брифинга в конце единого дня голосования сообщил, что явка на 20:00 составила 72,98%. Заместитель министра внутренних дел страны Юрий Назаренко в эфире телеканала СТВ заявил, что каких-либо грубых нарушений общественного порядка допущено не было и обстановка находится под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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