Госдеп США: выборы в Белоруссии были фиктивными

26 февраля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Парламентерские выборы состоялись в Белоруссии 25 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Парламентские выборы в Белоруссии подверглись критике со стороны США. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер назвал их «фиктивными», проводившимися без необходимых демографических процедур. «США осуждают организованные режимом Лукашенко (президент Белоруссии — прим. URA.RU) фиктивные парламентские и местные выборы, которые завершились сегодня в Белоруссии. Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», — передается заявление Миллера в опубликованном пресс-релизе. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко во время пресс-конференции прокомментировал обвинения США. Он порекомендовал им заняться своими проблемами вместо того, чтобы примерять на себя роль мирового смотрящего. Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. Карпенко во время брифинга в конце единого дня голосования сообщил, что явка на 20:00 составила 72,98%. Заместитель министра внутренних дел страны Юрий Назаренко в эфире телеканала СТВ заявил, что каких-либо грубых нарушений общественного порядка допущено не было и обстановка находится под контролем.

Парламентские выборы в Белоруссии подверглись критике со стороны США. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер назвал их «фиктивными», проводившимися без необходимых демографических процедур. «США осуждают организованные режимом Лукашенко (президент Белоруссии — прим. URA.RU) фиктивные парламентские и местные выборы, которые завершились сегодня в Белоруссии. Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», — передается заявление Миллера в опубликованном пресс-релизе. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко во время пресс-конференции прокомментировал обвинения США. Он порекомендовал им заняться своими проблемами вместо того, чтобы примерять на себя роль мирового смотрящего. Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. Карпенко во время брифинга в конце единого дня голосования сообщил, что явка на 20:00 составила 72,98%. Заместитель министра внутренних дел страны Юрий Назаренко в эфире телеканала СТВ заявил, что каких-либо грубых нарушений общественного порядка допущено не было и обстановка находится под контролем.