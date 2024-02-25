Савичева назвала топ-5 российских композиторов

Савичева: большой вклад в российскую музыку внес Максим Фадеев

26 февраля 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева перечислила композиторов, которые внесли вклад в российскую музыку Фото: Виталий Страхов © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, назвала топ-5 композиторов России. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале. «Для меня большой вклад в российскую музыку и шоу-бизнес внес Максим Фадеев. Это неоспоримый факт, столько хитов и интересных проектов. Еще Александр Зацепин, Максим Дунаевский», — рассказала Савичева. По мнению исполнительницы, большое количество хитов написал и композитор Игорь Крутой. «И, конечно же, Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой — они неразлучны», — отметила Савичева. Юлия Савичева рассказала, что в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Она была солисткой хореографического ансамбля, а первое выступление состоялось в 1992 году на сцене Курганской филармонии.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, назвала топ-5 композиторов России. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале. «Для меня большой вклад в российскую музыку и шоу-бизнес внес Максим Фадеев. Это неоспоримый факт, столько хитов и интересных проектов. Еще Александр Зацепин, Максим Дунаевский», — рассказала Савичева. По мнению исполнительницы, большое количество хитов написал и композитор Игорь Крутой. «И, конечно же, Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой — они неразлучны», — отметила Савичева. Юлия Савичева рассказала, что в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Она была солисткой хореографического ансамбля, а первое выступление состоялось в 1992 году на сцене Курганской филармонии.