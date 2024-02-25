25 февраля 2024
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23 февраля 2024

Савичева назвала топ-5 российских композиторов

Савичева: большой вклад в российскую музыку внес Максим Фадеев
© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., концерт, микрофон, вокал, выступление, поэзия, поэтическое выступление
Юлия Савичева перечислила композиторов, которые внесли вклад в российскую музыку Фото:

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, назвала топ-5 композиторов России. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

«Для меня большой вклад в российскую музыку и шоу-бизнес внес Максим Фадеев. Это неоспоримый факт, столько хитов и интересных проектов. Еще Александр Зацепин, Максим Дунаевский», — рассказала Савичева.

По мнению исполнительницы, большое количество хитов написал и композитор Игорь Крутой. «И, конечно же, Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой — они неразлучны», — отметила Савичева.

Юлия Савичева рассказала, что в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Она была солисткой хореографического ансамбля, а первое выступление состоялось в 1992 году на сцене Курганской филармонии.

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Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, назвала топ-5 композиторов России. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале. «Для меня большой вклад в российскую музыку и шоу-бизнес внес Максим Фадеев. Это неоспоримый факт, столько хитов и интересных проектов. Еще Александр Зацепин, Максим Дунаевский», — рассказала Савичева. По мнению исполнительницы, большое количество хитов написал и композитор Игорь Крутой. «И, конечно же, Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой — они неразлучны», — отметила Савичева. Юлия Савичева рассказала, что в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Она была солисткой хореографического ансамбля, а первое выступление состоялось в 1992 году на сцене Курганской филармонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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