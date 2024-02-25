Рогов: российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино

Российские войска контролируют южную часть Работино на запорожской линии фронта. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника», — сказал Рогов РИА Новости. Он также отметил, что ожесточенные бои все еще продолжаются.
По его словам, ВСУ окопались в северной части села. Российские военные метр за метром освобождают Работино, борясь с глубокоэшелонированной обороной врага, добавил Рогов.
Ранее в ВСУ сообщали, что они отступили на западную окраину села Ласточкино под Авдеевкой. Накануне российские военные корреспонденты сообщали о жестких боях в селе. Они отметили, что оборонительная линия Украины около Авдеевки была разрушена. Подробнее о главных событиях спецоперации России на Украине 25 февраля — в материале URA.RU.
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