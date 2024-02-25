Украина в 12 раз занизила свои потери за два года: главные новости СВО к вечеру 25 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ за два года спецоперации потеряли 31 тысячу военных. Это в 12 раз ниже, чем сообщает Минобороны РФ. Киев научился делать ракеты дальностью 700 километров. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 25 февраля — в материале URA.RU.
Конференция Зеленского
Зеленский впервые с начала СВО назвал потери Украины. По его словам, речь идет о 31 тысячи военных. Это в 12 раз ниже, чем сообщает Минобороны России. По данным российского ведомства, Украина за два года конфликта лишалась 383 тысячи военных.
Также Зеленский на конференции высказался про вступление Украины в НАТО и шпионов. По его словам, план контрнаступления Киева в 2023 году заранее был в Кремле. Поэтому никаких конкретных заявлений по новой операции Зеленский не стал давать. Подробности — в материале URA.RU.
Продвижение ВС РФ
ВСУ отступили на западную территорию села Ласточкино, который находится рядом с Авдеевкой. Об этом заявил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.
За день до этого российские военкоры сообщали о серьезных боях в селе. Они отмечали, что линия обороны Украины около Авдеевки разрушена.
Народный депутат Украины Александра Устинова заявила, что ВСУ в скором времени потеряют Харьков. Она также отметила, что речи о победы Киева уже не может идти.
Новое контрнаступление Украины
В Киеве заявили, что Украина научилась производить собственные дальнобойные ракеты. Они могут поражать цели на дистанции в 700 километров.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов подтвердил планы ВСУ по атакам в Черном море. Он считает, что в этом году Украина снова попытается подорвать Крымский мост. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, у ВСУ есть детальный план для продвижения.
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