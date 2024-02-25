Аналитики раскрыли, сколько бензина житель ЯНАО может купить на свою зарплату

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2024 года на свою ежемесячную зарплату могут купить в среднем 2589 литров бензина. По данным аналитиков РИА Новости, с таким результатом Ямал занял первую строчку рейтинга регионов РФ по доступности топлива.
«Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 2589 литров бензина», — сообщается в исследовании.
При этом средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в округе в начале года составила 48,42 рубля. За 12 месяцев она выросла на 15,6%. По росту цен на топливо Ямал также находится в лидерах. Опережает его только Сахалинская область, где за год цена литра бензина выросла на 18,1%.
В феврале 2024 года на заправках Салехарда резко упали цены на бензин. Стоимость литра топлива опустилась ниже 40 рублей, что спровоцировало огромные очереди на АЗС. Причиной стало дело Федеральной антимонопольной службы в отношении «дочки» крупной нефтяной компании из-за повышения цен на бензин.
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