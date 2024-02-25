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Аналитики раскрыли, сколько бензина житель ЯНАО может купить на свою зарплату

ЯНАО стал лидером среди регионов РФ по доступности бензина
© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Курган, бензин, автозаправка, азс, дизельное топливо, бензин 92
В январе 2024 года цена литра бензина марки АИ-92 в ЯНАО составила 48,42 рубля Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2024 года на свою ежемесячную зарплату могут купить в среднем 2589 литров бензина. По данным аналитиков РИА Новости, с таким результатом Ямал занял первую строчку рейтинга регионов РФ по доступности топлива.

«Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 2589 литров бензина», — сообщается в исследовании.

При этом средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в округе в начале года составила 48,42 рубля. За 12 месяцев она выросла на 15,6%. По росту цен на топливо Ямал также находится в лидерах. Опережает его только Сахалинская область, где за год цена литра бензина выросла на 18,1%.

В феврале 2024 года на заправках Салехарда резко упали цены на бензин. Стоимость литра топлива опустилась ниже 40 рублей, что спровоцировало огромные очереди на АЗС. Причиной стало дело Федеральной антимонопольной службы в отношении «дочки» крупной нефтяной компании из-за повышения цен на бензин.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2024 года на свою ежемесячную зарплату могут купить в среднем 2589 литров бензина. По данным аналитиков РИА Новости, с таким результатом Ямал занял первую строчку рейтинга регионов РФ по доступности топлива. «Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 2589 литров бензина», — сообщается в исследовании. При этом средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в округе в начале года составила 48,42 рубля. За 12 месяцев она выросла на 15,6%. По росту цен на топливо Ямал также находится в лидерах. Опережает его только Сахалинская область, где за год цена литра бензина выросла на 18,1%. В феврале 2024 года на заправках Салехарда резко упали цены на бензин. Стоимость литра топлива опустилась ниже 40 рублей, что спровоцировало огромные очереди на АЗС. Причиной стало дело Федеральной антимонопольной службы в отношении «дочки» крупной нефтяной компании из-за повышения цен на бензин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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