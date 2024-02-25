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Курганец, скрывающийся от надзора, разбил топором окно и забрался в чужой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, судебное заседание, суд
Суд приговорил виновного к двум годам и четырем месяцам лишения свободы Фото:

Житель Курганской области, который уклонился от административного надзора, разбил окно чужого дома, забрался в него и хотел украсть деньги, но сразу же был пойман соседом потерпевшей. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. Виновного приговорили к лишению свободы.

«Виновный уклонился от административного надзора, проживая по разным адресам и не ставя об этом в известность. Кроме того, он разбил топором окно в чужом доме, забрался внутрь и хотел украсть деньги, но его задержал сосед потерпевшей, который не давал ему возможности сбежать», — говорится в документе.

Подсудимый рассказал, что залез в чужое жилье, чтобы украсть что-нибудь ценное и найти алкоголь. В одной из комнат он нашел 5500 рублей, но услышал голос мужчины. Он выбросил украденное, но свидетель не дал ему возможности выйти из дома и скрыться. В суде злоумышленник сознался в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по нескольким статьям. Его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год.

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Житель Курганской области, который уклонился от административного надзора, разбил окно чужого дома, забрался в него и хотел украсть деньги, но сразу же был пойман соседом потерпевшей. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. Виновного приговорили к лишению свободы. «Виновный уклонился от административного надзора, проживая по разным адресам и не ставя об этом в известность. Кроме того, он разбил топором окно в чужом доме, забрался внутрь и хотел украсть деньги, но его задержал сосед потерпевшей, который не давал ему возможности сбежать», — говорится в документе. Подсудимый рассказал, что залез в чужое жилье, чтобы украсть что-нибудь ценное и найти алкоголь. В одной из комнат он нашел 5500 рублей, но услышал голос мужчины. Он выбросил украденное, но свидетель не дал ему возможности выйти из дома и скрыться. В суде злоумышленник сознался в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по нескольким статьям. Его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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