Курганец, скрывающийся от надзора, разбил топором окно и забрался в чужой дом

26 февраля 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к двум годам и четырем месяцам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области, который уклонился от административного надзора, разбил окно чужого дома, забрался в него и хотел украсть деньги, но сразу же был пойман соседом потерпевшей. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. Виновного приговорили к лишению свободы. «Виновный уклонился от административного надзора, проживая по разным адресам и не ставя об этом в известность. Кроме того, он разбил топором окно в чужом доме, забрался внутрь и хотел украсть деньги, но его задержал сосед потерпевшей, который не давал ему возможности сбежать», — говорится в документе. Подсудимый рассказал, что залез в чужое жилье, чтобы украсть что-нибудь ценное и найти алкоголь. В одной из комнат он нашел 5500 рублей, но услышал голос мужчины. Он выбросил украденное, но свидетель не дал ему возможности выйти из дома и скрыться. В суде злоумышленник сознался в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по нескольким статьям. Его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год.

Житель Курганской области, который уклонился от административного надзора, разбил окно чужого дома, забрался в него и хотел украсть деньги, но сразу же был пойман соседом потерпевшей. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда. Виновного приговорили к лишению свободы. «Виновный уклонился от административного надзора, проживая по разным адресам и не ставя об этом в известность. Кроме того, он разбил топором окно в чужом доме, забрался внутрь и хотел украсть деньги, но его задержал сосед потерпевшей, который не давал ему возможности сбежать», — говорится в документе. Подсудимый рассказал, что залез в чужое жилье, чтобы украсть что-нибудь ценное и найти алкоголь. В одной из комнат он нашел 5500 рублей, но услышал голос мужчины. Он выбросил украденное, но свидетель не дал ему возможности выйти из дома и скрыться. В суде злоумышленник сознался в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по нескольким статьям. Его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год.