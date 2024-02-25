25 февраля 2024

Минцифры обяжет Apple загружать сторонние приложения в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Минцифры РФ хочет обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов Фото:

Минцифры России хочет обязать компанию Apple загружать сторонние приложения. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Минцифры планирует в весеннюю сессию Госдумы внести законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов», — пишет «Коммерсант» со слов Шадаева. Он уточнил, что в настоящее время документ находится на доработке.

Речь идет о законопроекте, анонсированном в 2022 году. В то время министр сравнивал его с принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). Инициатива оглашалась на фоне удаления из магазинов Apple мобильных приложений российских подсанкционных компаний.

Как пишет газета, под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов. Они должны будут предусмотреть установку всех приложений на одинаковых условиях.

Компания Apple нарастила продажи техники в России на 20%. Однако смартфоны от Apple не вошли в топ-5 по рейтингу популярности у россиян. Они начали переходить на Android.

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Минцифры России хочет обязать компанию Apple загружать сторонние приложения. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Минцифры планирует в весеннюю сессию Госдумы внести законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов», — пишет «Коммерсант» со слов Шадаева. Он уточнил, что в настоящее время документ находится на доработке. Речь идет о законопроекте, анонсированном в 2022 году. В то время министр сравнивал его с принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). Инициатива оглашалась на фоне удаления из магазинов Apple мобильных приложений российских подсанкционных компаний. Как пишет газета, под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов. Они должны будут предусмотреть установку всех приложений на одинаковых условиях. Компания Apple нарастила продажи техники в России на 20%. Однако смартфоны от Apple не вошли в топ-5 по рейтингу популярности у россиян. Они начали переходить на Android.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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