Apple нарастила продажи техники в России

07 февраля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Продажи Macbook выросли на 20%, предают «Известия» Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Apple нарастила продажи ноутбуков MacBook в России на 20% в 2023 году. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на данные компании. Продажи выросли несмотря на тот факт, что Apple еще в 2022 году ушла с российского рынка. «Более того, в 2023 году доля Apple на российском рынке лэптопов [ноутбуков] даже выросла по сравнению с позапрошлым на 1 процентный пункт — до 6%. При этом продажи MacBook Air и Pro увеличились в штуках более чем на 20%», — передают журналисты «Известий». Apple продолжает реализовывать собственную технику в сетевых российских магазинах сети «М.Видео—Эльдорадо». Одной из причин, почему продажи техники выросли, отмечают налаживание логистических цепочек. Несмотря на рост продаж ноутбуков от Apple, ранее отмечалось, что все больше пользователей начали отказываться от IPhone в пользу смартфонов на базе Android. Однако после выхода очередного смартфона на базе IOS, его продажи временно возрастали.

Компания Apple нарастила продажи ноутбуков MacBook в России на 20% в 2023 году. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на данные компании. Продажи выросли несмотря на тот факт, что Apple еще в 2022 году ушла с российского рынка. «Более того, в 2023 году доля Apple на российском рынке лэптопов [ноутбуков] даже выросла по сравнению с позапрошлым на 1 процентный пункт — до 6%. При этом продажи MacBook Air и Pro увеличились в штуках более чем на 20%», — передают журналисты «Известий». Apple продолжает реализовывать собственную технику в сетевых российских магазинах сети «М.Видео—Эльдорадо». Одной из причин, почему продажи техники выросли, отмечают налаживание логистических цепочек. Несмотря на рост продаж ноутбуков от Apple, ранее отмечалось, что все больше пользователей начали отказываться от IPhone в пользу смартфонов на базе Android. Однако после выхода очередного смартфона на базе IOS, его продажи временно возрастали.