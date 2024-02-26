В Испании рассказали, как летчику-предателю Кузьминову удалось снять жилье

РИАН: летчик Кузьминов арендовал квартиру в Испании при помощи взятки

26 февраля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Максиму Кузьмнову пришлось отдать большие деньги, чтобы арендовать квартиру в Испании Фото: Иван Некрасов © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Российский летчик-предатель Максим Кузьминов, убитый в городе Вильяхойоса, мог снять квартиру в Испании только с помощью взятки. Об этом заявила местный агент недвижимости Ана Мария, не ставшая раскрывать свою фамилию. По словам агента, перебежчик вряд ли мог купить квартиру в Испании, так как это довольно долгий процесс. Также арендовать жилье через агентство стало бы не самым простым занятием. «Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то „знакомые“. Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза», — передает слова Аны Марии РИА Новости. Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Тогда на борту находилось двое членов экипажа, которые были убиты. Недавно стало известно, что что тело летчика обнаружили в Испании со множеством пулевых отверстий на трупе. Информацию о смерти Куьминова подтвердили в Главном управлении разведки Украины.

Российский летчик-предатель Максим Кузьминов, убитый в городе Вильяхойоса, мог снять квартиру в Испании только с помощью взятки. Об этом заявила местный агент недвижимости Ана Мария, не ставшая раскрывать свою фамилию. По словам агента, перебежчик вряд ли мог купить квартиру в Испании, так как это довольно долгий процесс. Также арендовать жилье через агентство стало бы не самым простым занятием. «Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то „знакомые“. Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза», — передает слова Аны Марии РИА Новости. Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Тогда на борту находилось двое членов экипажа, которые были убиты. Недавно стало известно, что что тело летчика обнаружили в Испании со множеством пулевых отверстий на трупе. Информацию о смерти Куьминова подтвердили в Главном управлении разведки Украины.