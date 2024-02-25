Власти сэкономят на благоустройстве крупного тюменского парка

Власти сэкономят более 23 миллионов рублей на благоустройстве парка
В Тюмени сэкономят около 23 миллионов рублей на благоустройстве парка Константина Лагунова. Такая информация указана на портале госзакупок.
«Благоустройство парка Константина Лагунова. Начальная цена — 289 миллионов рублей. Предложение победителя — 266 миллионов рублей», — указано на портале государственных закупок.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени парк Лагунова благоустроят в 2024 году. Здесь появятся велодорожки, спортивные и детские площадки, а также воркаут-зоны. Ранее тюменское УФАС России приостановило закупку по благоустройству парка из-за жалоб московской фирмы «Экодом».
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