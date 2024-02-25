25 февраля 2024
24 февраля 2024

Власти сэкономят на благоустройстве крупного тюменского парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, парк аттракционов, тюмень, виды тюмени
Власти сэкономят более 23 миллионов рублей на благоустройстве парка Фото:

В Тюмени сэкономят около 23 миллионов рублей на благоустройстве парка Константина Лагунова. Такая информация указана на портале госзакупок.

«Благоустройство парка Константина Лагунова. Начальная цена — 289 миллионов рублей. Предложение победителя — 266 миллионов рублей», — указано на портале государственных закупок.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени парк Лагунова благоустроят в 2024 году. Здесь появятся велодорожки, спортивные и детские площадки, а также воркаут-зоны. Ранее тюменское УФАС России приостановило закупку по благоустройству парка из-за жалоб московской фирмы «Экодом».

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В Тюмени сэкономят около 23 миллионов рублей на благоустройстве парка Константина Лагунова. Такая информация указана на портале госзакупок. «Благоустройство парка Константина Лагунова. Начальная цена — 289 миллионов рублей. Предложение победителя — 266 миллионов рублей», — указано на портале государственных закупок. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени парк Лагунова благоустроят в 2024 году. Здесь появятся велодорожки, спортивные и детские площадки, а также воркаут-зоны. Ранее тюменское УФАС России приостановило закупку по благоустройству парка из-за жалоб московской фирмы «Экодом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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