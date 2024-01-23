В Тюмени обустроят новые общественные пространства и парки

В областной столице откроют парк Константина Лагунова и преобразят территорию на Мусоргского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в 2024 году благоустроят территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире передачи «Вечерний хэштег». В областной столице откроют парк Константина Лагунова и преобразят территорию на Мусоргского, Московском тракте и Энергостроителей.

«В наступившем году благоустроят территории у 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств… В этом году также преобразится пространство у домов №№ 38—40 по улице Мусоргского, в новом виде предстанет сквер Леонида Згерского, а городской лесок превратится в парк Константина Лагунова», — приводит пресс-служба мэрии слова Кухарука.

Также мэр пообещал за три года благоустроить лесопарк Комаровский. В новых пространствах оборудуют спортивные и детские площадки, тротуары и озеленят территорию.