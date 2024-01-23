В Тюмени обустроят новые общественные пространства и парки

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В областной столице откроют парк Константина Лагунова и преобразят территорию на Мусоргского Фото:

В Тюмени в 2024 году благоустроят территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире передачи «Вечерний хэштег». В областной столице откроют парк Константина Лагунова и преобразят территорию на Мусоргского, Московском тракте и Энергостроителей.

«В наступившем году благоустроят территории у 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств… В этом году также преобразится пространство у домов №№ 38—40 по улице Мусоргского, в новом виде предстанет сквер Леонида Згерского, а городской лесок превратится в парк Константина Лагунова», — приводит пресс-служба мэрии слова Кухарука.

Также мэр пообещал за три года благоустроить лесопарк Комаровский. В новых пространствах оборудуют спортивные и детские площадки, тротуары и озеленят территорию.

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В Тюмени в 2024 году благоустроят территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире передачи «Вечерний хэштег». В областной столице откроют парк Константина Лагунова и преобразят территорию на Мусоргского, Московском тракте и Энергостроителей. «В наступившем году благоустроят территории у 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств… В этом году также преобразится пространство у домов №№ 38—40 по улице Мусоргского, в новом виде предстанет сквер Леонида Згерского, а городской лесок превратится в парк Константина Лагунова», — приводит пресс-служба мэрии слова Кухарука. Также мэр пообещал за три года благоустроить лесопарк Комаровский. В новых пространствах оборудуют спортивные и детские площадки, тротуары и озеленят территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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