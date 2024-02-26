Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден заявил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров Фото:

Президент США Джо Байден перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с его российским коллегой Владимиром Путиным. Видеозапись выступления американского лидера опубликовало издание GB News.

«И когда я был вице-президентом, а президентом был… Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», — сказал Байден в ходе выступления, видео которого опубликовано на сайте GB News. Он добавил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров по всей территории США, а также по территории Китая.

Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, в 2023 году он перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.

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Президент США Джо Байден перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с его российским коллегой Владимиром Путиным. Видеозапись выступления американского лидера опубликовало издание GB News. «И когда я был вице-президентом, а президентом был… Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», — сказал Байден в ходе выступления, видео которого опубликовано на сайте GB News. Он добавил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров по всей территории США, а также по территории Китая. Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, в 2023 году он перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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