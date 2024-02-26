Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина

26 февраля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с его российским коллегой Владимиром Путиным. Видеозапись выступления американского лидера опубликовало издание GB News. «И когда я был вице-президентом, а президентом был… Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», — сказал Байден в ходе выступления, видео которого опубликовано на сайте GB News. Он добавил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров по всей территории США, а также по территории Китая. Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, в 2023 году он перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.

Президент США Джо Байден перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с его российским коллегой Владимиром Путиным. Видеозапись выступления американского лидера опубликовало издание GB News. «И когда я был вице-президентом, а президентом был… Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», — сказал Байден в ходе выступления, видео которого опубликовано на сайте GB News. Он добавил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров по всей территории США, а также по территории Китая. Ранее Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, в 2023 году он перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Он заявил, что Вашингтон должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.