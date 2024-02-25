25 февраля 2024
24 февраля 2024

Пермячка Оборина из шоу «Беременна в 16» заявила о новой беременности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
О сроке беременности Вика Оборина не сообщила (архивное фото) Фото:

Пермячка Виктория Оборина, ставшая известной после участия в телешоу «Беременна в 16», сообщила, что вновь ждет ребенка. Об этом девушка, которой уже есть 18 лет, заявила в соцсетях.

«Мне 18 лет, и я беременна во второй раз. Я испытала большой шок и нахожусь в растерянности. Что же мне делать…», — поделалась она на видео с подписчиками. В комментариях в посту пользователи разделились на два лагеря. Одни советуют не переживать и рожать, а другие призывают сделать аборт и в будущем пользоваться контрацептивами.

Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.

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Пермячка Виктория Оборина, ставшая известной после участия в телешоу «Беременна в 16», сообщила, что вновь ждет ребенка. Об этом девушка, которой уже есть 18 лет, заявила в соцсетях. «Мне 18 лет, и я беременна во второй раз. Я испытала большой шок и нахожусь в растерянности. Что же мне делать…», — поделалась она на видео с подписчиками. В комментариях в посту пользователи разделились на два лагеря. Одни советуют не переживать и рожать, а другие призывают сделать аборт и в будущем пользоваться контрацептивами. Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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