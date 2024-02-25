Пермячка Оборина из шоу «Беременна в 16» заявила о новой беременности

26 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

О сроке беременности Вика Оборина не сообщила (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пермячка Виктория Оборина, ставшая известной после участия в телешоу «Беременна в 16», сообщила, что вновь ждет ребенка. Об этом девушка, которой уже есть 18 лет, заявила в соцсетях. «Мне 18 лет, и я беременна во второй раз. Я испытала большой шок и нахожусь в растерянности. Что же мне делать…», — поделалась она на видео с подписчиками. В комментариях в посту пользователи разделились на два лагеря. Одни советуют не переживать и рожать, а другие призывают сделать аборт и в будущем пользоваться контрацептивами. Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.

Пермячка Виктория Оборина, ставшая известной после участия в телешоу «Беременна в 16», сообщила, что вновь ждет ребенка. Об этом девушка, которой уже есть 18 лет, заявила в соцсетях. «Мне 18 лет, и я беременна во второй раз. Я испытала большой шок и нахожусь в растерянности. Что же мне делать…», — поделалась она на видео с подписчиками. В комментариях в посту пользователи разделились на два лагеря. Одни советуют не переживать и рожать, а другие призывают сделать аборт и в будущем пользоваться контрацептивами. Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.