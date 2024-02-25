Администрация отреагировала на бунт продавцов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге. Видео

На «Таганском ряду» после бунта объяснили рост цен на аренду точек коммуналкой

26 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Утром 26 февраля сотрудники ТЦ «Пекин» отказались работать Фото: Анна Майорова © URA.RU Причиной роста стоимости аренды площадей в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, из-за которого местные предприниматели устроили забастовку, выросшие цены на коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказали в администрации ТЦ. «Ситуация находится под контролем. Недопонимание произошло в плане повышения арендной платы. В частности, она связана с ростом цен на коммунальные услуги, электричество. Арендаторам пришли новые платежки, с каждым будем обсуждать ситуацию отдельно», — рассказал администратор «Пекина» Вячеслав Репин. Также он опроверг информацию о том, что стоимость аренды выросла на 30 — 50%. «Специфика торгового центра такова, что в связи с уменьшением торговли в январе — феврале, на эти месяцы стоимость снижалась. Сейчас она снова выросла, — добавил собеседник. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки.

Причиной роста стоимости аренды площадей в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, из-за которого местные предприниматели устроили забастовку, выросшие цены на коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказали в администрации ТЦ. «Ситуация находится под контролем. Недопонимание произошло в плане повышения арендной платы. В частности, она связана с ростом цен на коммунальные услуги, электричество. Арендаторам пришли новые платежки, с каждым будем обсуждать ситуацию отдельно», — рассказал администратор «Пекина» Вячеслав Репин. Также он опроверг информацию о том, что стоимость аренды выросла на 30 — 50%. «Специфика торгового центра такова, что в связи с уменьшением торговли в январе — феврале, на эти месяцы стоимость снижалась. Сейчас она снова выросла, — добавил собеседник. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки.