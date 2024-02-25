25 февраля 2024

Администрация отреагировала на бунт продавцов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге. Видео

На «Таганском ряду» после бунта объяснили рост цен на аренду точек коммуналкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Сортировка. Екатеринбург, сортировка, таганский ряд, новая сортировка
Утром 26 февраля сотрудники ТЦ «Пекин» отказались работать Фото:

Причиной роста стоимости аренды площадей в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, из-за которого местные предприниматели устроили забастовку, выросшие цены на коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказали в администрации ТЦ.

«Ситуация находится под контролем. Недопонимание произошло в плане повышения арендной платы. В частности, она связана с ростом цен на коммунальные услуги, электричество. Арендаторам пришли новые платежки, с каждым будем обсуждать ситуацию отдельно», — рассказал администратор «Пекина» Вячеслав Репин.

Также он опроверг информацию о том, что стоимость аренды выросла на 30 — 50%. «Специфика торгового центра такова, что в связи с уменьшением торговли в январе — феврале, на эти месяцы стоимость снижалась. Сейчас она снова выросла, — добавил собеседник.

В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки.

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Причиной роста стоимости аренды площадей в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, из-за которого местные предприниматели устроили забастовку, выросшие цены на коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказали в администрации ТЦ. «Ситуация находится под контролем. Недопонимание произошло в плане повышения арендной платы. В частности, она связана с ростом цен на коммунальные услуги, электричество. Арендаторам пришли новые платежки, с каждым будем обсуждать ситуацию отдельно», — рассказал администратор «Пекина» Вячеслав Репин. Также он опроверг информацию о том, что стоимость аренды выросла на 30 — 50%. «Специфика торгового центра такова, что в связи с уменьшением торговли в январе — феврале, на эти месяцы стоимость снижалась. Сейчас она снова выросла, — добавил собеседник. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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