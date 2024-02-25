Санкции США не повлияют на работу челябинского золотодобытчика

26 февраля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

В компании уверены, что санкции не отразятся на работе золотодобытчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономические санкции США не отразятся на работе холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области. Как заявили в пресс-службе ЮГК, планы будут реализованы в полной мере. Новость по теме Кто попал в новый список санкций США «ЮГК продолжает производство и реализацию золота в соответствии с утвержденным планом. Компания не имеет активов за пределами России и не взаимодействует с американскими юридическими лицами или гражданами», — отметили в ЮГК. В офисе компании добавили, что включение ЮГК в американские санкционные списки с 23 февраля не окажет влияния на операционную деятельность. Расчеты в долларах холдинг приостановил в 2022 году. В ходе экспорта золота за рубеж расчеты ведутся в рублях или в валютах дружественных стран. В конце февраля ряд стран ввели санкции против российских юридических и физических лиц. Под ограничения США попал не только ЮГК, но и его владелец Константин Струков.

Экономические санкции США не отразятся на работе холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области. Как заявили в пресс-службе ЮГК, планы будут реализованы в полной мере. «ЮГК продолжает производство и реализацию золота в соответствии с утвержденным планом. Компания не имеет активов за пределами России и не взаимодействует с американскими юридическими лицами или гражданами», — отметили в ЮГК. В офисе компании добавили, что включение ЮГК в американские санкционные списки с 23 февраля не окажет влияния на операционную деятельность. Расчеты в долларах холдинг приостановил в 2022 году. В ходе экспорта золота за рубеж расчеты ведутся в рублях или в валютах дружественных стран. В конце февраля ряд стран ввели санкции против российских юридических и физических лиц. Под ограничения США попал не только ЮГК, но и его владелец Константин Струков.