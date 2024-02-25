Санкции США не повлияют на работу челябинского золотодобытчика

Экономические санкции США не отразятся на работе холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области. Как заявили в пресс-службе ЮГК, планы будут реализованы в полной мере.
«ЮГК продолжает производство и реализацию золота в соответствии с утвержденным планом. Компания не имеет активов за пределами России и не взаимодействует с американскими юридическими лицами или гражданами», — отметили в ЮГК.
В офисе компании добавили, что включение ЮГК в американские санкционные списки с 23 февраля не окажет влияния на операционную деятельность. Расчеты в долларах холдинг приостановил в 2022 году. В ходе экспорта золота за рубеж расчеты ведутся в рублях или в валютах дружественных стран.
В конце февраля ряд стран ввели санкции против российских юридических и физических лиц. Под ограничения США попал не только ЮГК, но и его владелец Константин Струков.
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