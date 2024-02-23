Кто попал в новый список санкций США

В новый список санкций США попали более чем 500 физических и юридических лиц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, россия, сша, флаг сша, флаг, флаг россии, флаг россии и сша, флаг америки
Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине и в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В новом санкционном списке США оказались физлица и компании из Германии, Ирландии, Эстонии, Финляндии Сербии, Лихтенштейна, а также КНР, ОАЭ, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана. URA.RU рассказывает, кто еще попал в санкционный список США.

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — приводит слова президента США Джо Байдена сайт Белого дома.

Под санкции США попали:

  • Начальник колонии, где умер Алексей Навальный, Вадим Калинин;
  • Члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова;
  • Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;
  • Золотодобывающая компания «Южуралзолото», ООО «Управляющая компания ЮГК», их гендиректор Константин Струков;
  • «Челиндбанк» и «Модульбанк»;
  • СПБ банк и банк «Авангард»;
  • Компания «Мечел»;
  • Производитель автомобильного бренда AURUS — «Общество с ограниченной ответственностью АУРУС»;
  • Компания ТМК — ПАО «Трубная металлургическая компания»;
  • Девелоперская группы «ПИК» и их бывший гендиректор Сергей Гордеев;
  • СУЭК, «Аеон майнинг», ЮГК;
  • АО СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров»;
  • Три дочерних предприятия «Росатома»: АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Также в список попало девять китайских предприятий, четыре сербские компании, восемь компаний из ОАЭ и структуры из Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Финляндии и Кипра. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах». О введении 500 новых санкций сообщил президент США Джо Байден.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине и в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В новом санкционном списке США оказались физлица и компании из Германии, Ирландии, Эстонии, Финляндии Сербии, Лихтенштейна, а также КНР, ОАЭ, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана. URA.RU рассказывает, кто еще попал в санкционный список США. «Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — приводит слова президента США Джо Байдена сайт Белого дома. Под санкции США попали: Также в список попало девять китайских предприятий, четыре сербские компании, восемь компаний из ОАЭ и структуры из Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Финляндии и Кипра. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах». О введении 500 новых санкций сообщил президент США Джо Байден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...