Кто попал в новый список санкций США

США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине и в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В новом санкционном списке США оказались физлица и компании из Германии, Ирландии, Эстонии, Финляндии Сербии, Лихтенштейна, а также КНР, ОАЭ, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана. URA.RU рассказывает, кто еще попал в санкционный список США.
«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — приводит слова президента США Джо Байдена сайт Белого дома.
Под санкции США попали:
- Начальник колонии, где умер Алексей Навальный, Вадим Калинин;
- Члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова;
- Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;
- Золотодобывающая компания «Южуралзолото», ООО «Управляющая компания ЮГК», их гендиректор Константин Струков;
- «Челиндбанк» и «Модульбанк»;
- СПБ банк и банк «Авангард»;
- Компания «Мечел»;
- Производитель автомобильного бренда AURUS — «Общество с ограниченной ответственностью АУРУС»;
- Компания ТМК — ПАО «Трубная металлургическая компания»;
- Девелоперская группы «ПИК» и их бывший гендиректор Сергей Гордеев;
- СУЭК, «Аеон майнинг», ЮГК;
- АО СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров»;
- Три дочерних предприятия «Росатома»: АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
Также в список попало девять китайских предприятий, четыре сербские компании, восемь компаний из ОАЭ и структуры из Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Финляндии и Кипра. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах». О введении 500 новых санкций сообщил президент США Джо Байден.
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