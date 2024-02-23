Кто попал в новый список санкций США

В новый список санкций США попали более чем 500 физических и юридических лиц

23 февраля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине и в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В новом санкционном списке США оказались физлица и компании из Германии, Ирландии, Эстонии, Финляндии Сербии, Лихтенштейна, а также КНР, ОАЭ, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана. URA.RU рассказывает, кто еще попал в санкционный список США. «Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — приводит слова президента США Джо Байдена сайт Белого дома. Под санкции США попали: Начальник колонии, где умер Алексей Навальный, Вадим Калинин;

Члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова;

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;

Золотодобывающая компания «Южуралзолото», ООО «Управляющая компания ЮГК», их гендиректор Константин Струков;

«Челиндбанк» и «Модульбанк»;

СПБ банк и банк «Авангард»;

Компания «Мечел»;

Производитель автомобильного бренда AURUS — «Общество с ограниченной ответственностью АУРУС»;

Компания ТМК — ПАО «Трубная металлургическая компания»;

Девелоперская группы «ПИК» и их бывший гендиректор Сергей Гордеев;

СУЭК, «Аеон майнинг», ЮГК;

АО СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров»;

Три дочерних предприятия «Росатома»: АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Также в список попало девять китайских предприятий, четыре сербские компании, восемь компаний из ОАЭ и структуры из Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Финляндии и Кипра. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах». О введении 500 новых санкций сообщил президент США Джо Байден.

США ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц. Ограничения ввели по случаю второй годовщины начала СВО на Украине и в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В новом санкционном списке США оказались физлица и компании из Германии, Ирландии, Эстонии, Финляндии Сербии, Лихтенштейна, а также КНР, ОАЭ, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана. URA.RU рассказывает, кто еще попал в санкционный список США. «Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — приводит слова президента США Джо Байдена сайт Белого дома. Под санкции США попали: Также в список попало девять китайских предприятий, четыре сербские компании, восемь компаний из ОАЭ и структуры из Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Финляндии и Кипра. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах». О введении 500 новых санкций сообщил президент США Джо Байден.