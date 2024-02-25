25 февраля 2024
24 февраля 2024

В районе ХМАО ввели ограничения на зимниках

В Нижневартовском районе ограничили движение грузовиков на зимниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Ограничения на зимних автомобильных дорогах ввели в Нижневартовском районе Фото:

В Нижневартовском районе ввели ограничения на зимних автомобильных дорогах. Причиной стало повышение температуры, сообщила пресс-служба районной администрации.

«В связи с повышением температуры воздуха, на зимних автомобильных дорогах Нижневартовского района: деревня Вампугол — село Былино, поселок Белорусский — село Ларьяк, село Ларьяк — деревня Чехломей— деревня Большой Ларьяк, село Былино — поселок Зайцева-Речка с 12:00 26 февраля вводятся ограничения движения», — говорится в telegram-канале мэрии. Они будут действовать для транспорта массой более 5 тонн.

Ранее URA.RU рассказывало, что сильные морозы в ХМАО должны вернуться в начале марта. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до -20 градусов и ветер со скоростью 10 м/с.

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В Нижневартовском районе ввели ограничения на зимних автомобильных дорогах. Причиной стало повышение температуры, сообщила пресс-служба районной администрации. «В связи с повышением температуры воздуха, на зимних автомобильных дорогах Нижневартовского района: деревня Вампугол — село Былино, поселок Белорусский — село Ларьяк, село Ларьяк — деревня Чехломей— деревня Большой Ларьяк, село Былино — поселок Зайцева-Речка с 12:00 26 февраля вводятся ограничения движения», — говорится в telegram-канале мэрии. Они будут действовать для транспорта массой более 5 тонн. Ранее URA.RU рассказывало, что сильные морозы в ХМАО должны вернуться в начале марта. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до -20 градусов и ветер со скоростью 10 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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