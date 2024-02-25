В Тюмени подорожал бензин

Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей 10 копеек за литр, АИ-95 — до 53 рублей, 30 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price.
«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. При этом, в начале января литр АИ-92 на территории региона стоил 48 рублей 70 копеек.
По данным от 22 февраля 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также подорожала по сравнению с началом января. Его минимальная стоимость составляет 53 рубля, 30 копеек. В прошлом месяца цена не превышала 52 рублей 50 копеек за литр.
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