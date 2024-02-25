25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Тюмени подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, новый поток
В Тюмени впервые за два месяца изменилась стоимость бензина Фото:

Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей 10 копеек за литр, АИ-95 — до 53 рублей, 30 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price.

«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. При этом, в начале января литр АИ-92 на территории региона стоил 48 рублей 70 копеек.

По данным от 22 февраля 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также подорожала по сравнению с началом января. Его минимальная стоимость составляет 53 рубля, 30 копеек. В прошлом месяца цена не превышала 52 рублей 50 копеек за литр.

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Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей 10 копеек за литр, АИ-95 — до 53 рублей, 30 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. «АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. При этом, в начале января литр АИ-92 на территории региона стоил 48 рублей 70 копеек. По данным от 22 февраля 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также подорожала по сравнению с началом января. Его минимальная стоимость составляет 53 рубля, 30 копеек. В прошлом месяца цена не превышала 52 рублей 50 копеек за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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