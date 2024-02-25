К буровой компании в ЯНАО предъявили иск на 14 млн рублей

Новоуренгойская буровая компания задолжала 13,8 млн рублей за перевозку грузов

26 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

С ответчика требуют взыскать почти 14 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Ямальская транспортная компания» требует взыскать с ООО «Новоуренгойская буровая компания» 13 млн 823 тысячи рублей. Исковые требования представителей транспортного предприятия связаны с взысканием долгов за перевозку грузов, сообщили URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда округа. «ООО „Ямальская транспортная компания“ предъявила иск к ООО „Новоуренгойская буровая компания“ о взыскании долга за перевозку груза. Сумма исковых требований — 13 823 468 рублей», — уточняет собеседник URA.RU. Арбитражный суд иск к производству пока не принял. По данным СБИС, ООО «Новоуренгойская буровая компания» предоставляет услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. «За последний год доходы предприятия существенно сократились. При этом произошло резкое сокращение прибыли», — сообщает источник. В 2022 году выручка ямальской компании составляла 7,1 млрд рублей, прогнозируемая в 2023 году — 6,8 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Восьмой Арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу прокуратуры ЯНАО, проигравшей спор ООО «Фотон» и администрации Тазовского района. Конфликт между надзорным ведомством и муниципалитетом произошел после того, как местные власти продали передвижные автоматизированные электростанции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Ямальская транспортная компания» требует взыскать с ООО «Новоуренгойская буровая компания» 13 млн 823 тысячи рублей. Исковые требования представителей транспортного предприятия связаны с взысканием долгов за перевозку грузов, сообщили URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда округа. «ООО „Ямальская транспортная компания“ предъявила иск к ООО „Новоуренгойская буровая компания“ о взыскании долга за перевозку груза. Сумма исковых требований — 13 823 468 рублей», — уточняет собеседник URA.RU. Арбитражный суд иск к производству пока не принял. По данным СБИС, ООО «Новоуренгойская буровая компания» предоставляет услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. «За последний год доходы предприятия существенно сократились. При этом произошло резкое сокращение прибыли», — сообщает источник. В 2022 году выручка ямальской компании составляла 7,1 млрд рублей, прогнозируемая в 2023 году — 6,8 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Восьмой Арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу прокуратуры ЯНАО, проигравшей спор ООО «Фотон» и администрации Тазовского района. Конфликт между надзорным ведомством и муниципалитетом произошел после того, как местные власти продали передвижные автоматизированные электростанции.