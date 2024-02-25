25 февраля 2024
24 февраля 2024

Прокуратура вступилась за бойца СВО из ХМАО, которого оставили без выплаты по ранению

В ХМАО прокуратура помогла бойцу СВО получить выплату по ранению
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Прокуратура добилась выплаты по ранению для участника спецоперации из Югры Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура добилась выплаты по ранению для участника спецоперации. Изначально окружное Агентство социального благополучия отказало ему в перечислении денег из-за того, что югорчанин заключил контракт за пределами региона.

«Участник СВО обратился с заявлением в учреждение [Агентство социального благополучия] о назначении единовременной выплаты в связи с ранением, полученным при участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Однако в предоставлении указанной выплаты агентством ему отказано по причине заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ за пределами округа», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Однако участник спецоперации имеет постоянное место регистрации в округе, поэтому отказ в выплате оказался незаконным. После реакции прокуратуры военному перечислили 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла другому бойцу СВО из ХМАО, которого оставили без работы. Тогда мужчина пытался устроиться машинистом, но в компании ему необоснованно отказали.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура добилась выплаты по ранению для участника спецоперации. Изначально окружное Агентство социального благополучия отказало ему в перечислении денег из-за того, что югорчанин заключил контракт за пределами региона. «Участник СВО обратился с заявлением в учреждение [Агентство социального благополучия] о назначении единовременной выплаты в связи с ранением, полученным при участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Однако в предоставлении указанной выплаты агентством ему отказано по причине заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ за пределами округа», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Однако участник спецоперации имеет постоянное место регистрации в округе, поэтому отказ в выплате оказался незаконным. После реакции прокуратуры военному перечислили 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла другому бойцу СВО из ХМАО, которого оставили без работы. Тогда мужчина пытался устроиться машинистом, но в компании ему необоснованно отказали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...