Прокуратура вступилась за бойца СВО из ХМАО, которого оставили без выплаты по ранению

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура добилась выплаты по ранению для участника спецоперации. Изначально окружное Агентство социального благополучия отказало ему в перечислении денег из-за того, что югорчанин заключил контракт за пределами региона.
«Участник СВО обратился с заявлением в учреждение [Агентство социального благополучия] о назначении единовременной выплаты в связи с ранением, полученным при участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Однако в предоставлении указанной выплаты агентством ему отказано по причине заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ за пределами округа», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Однако участник спецоперации имеет постоянное место регистрации в округе, поэтому отказ в выплате оказался незаконным. После реакции прокуратуры военному перечислили 500 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла другому бойцу СВО из ХМАО, которого оставили без работы. Тогда мужчина пытался устроиться машинистом, но в компании ему необоснованно отказали.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.