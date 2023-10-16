16 октября 2023

Прокуратура вступилась за бойца СВО из ХМАО, которого оставили без работы

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура заставила руководство компании взять мужчину на работу Фото:
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В Радужном (ХМАО) прокуратура заступилась за югорчанина, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина пытался устроиться машинистом технологических компрессоров, но в компании ему необоснованно отказали.

«Согласно сведениям Центра занятости информация от организации об отсутствии указанной вакансии не поступала, в связи с этим заявителю выдано направление на трудоустройство. Однако работодателем заявителю отказано в принятии на работу по причине отсутствия в штатном расписании рабочего места по указанной профессии», — говорится на сайте прокуратуры.

Руководство компании заставили устранить нарушения. После этого югорчанина приняли на работу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура наказала коммунальщиков. Тогда управляющая компания необоснованно начисляла пени бойцу СВО.

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В Радужном (ХМАО) прокуратура заступилась за югорчанина, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина пытался устроиться машинистом технологических компрессоров, но в компании ему необоснованно отказали. «Согласно сведениям Центра занятости информация от организации об отсутствии указанной вакансии не поступала, в связи с этим заявителю выдано направление на трудоустройство. Однако работодателем заявителю отказано в принятии на работу по причине отсутствия в штатном расписании рабочего места по указанной профессии», — говорится на сайте прокуратуры. Руководство компании заставили устранить нарушения. После этого югорчанина приняли на работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура наказала коммунальщиков. Тогда управляющая компания необоснованно начисляла пени бойцу СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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