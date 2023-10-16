Прокуратура вступилась за бойца СВО из ХМАО, которого оставили без работы

17 октября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Прокуратура заставила руководство компании взять мужчину на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Радужном (ХМАО) прокуратура заступилась за югорчанина, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина пытался устроиться машинистом технологических компрессоров, но в компании ему необоснованно отказали. «Согласно сведениям Центра занятости информация от организации об отсутствии указанной вакансии не поступала, в связи с этим заявителю выдано направление на трудоустройство. Однако работодателем заявителю отказано в принятии на работу по причине отсутствия в штатном расписании рабочего места по указанной профессии», — говорится на сайте прокуратуры. Руководство компании заставили устранить нарушения. После этого югорчанина приняли на работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура наказала коммунальщиков. Тогда управляющая компания необоснованно начисляла пени бойцу СВО.

В Радужном (ХМАО) прокуратура заступилась за югорчанина, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина пытался устроиться машинистом технологических компрессоров, но в компании ему необоснованно отказали. «Согласно сведениям Центра занятости информация от организации об отсутствии указанной вакансии не поступала, в связи с этим заявителю выдано направление на трудоустройство. Однако работодателем заявителю отказано в принятии на работу по причине отсутствия в штатном расписании рабочего места по указанной профессии», — говорится на сайте прокуратуры. Руководство компании заставили устранить нарушения. После этого югорчанина приняли на работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура наказала коммунальщиков. Тогда управляющая компания необоснованно начисляла пени бойцу СВО.