Прокуратура вступилась за бойца СВО из ХМАО, которого оставили без работы

В Радужном (ХМАО) прокуратура заступилась за югорчанина, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина пытался устроиться машинистом технологических компрессоров, но в компании ему необоснованно отказали.
«Согласно сведениям Центра занятости информация от организации об отсутствии указанной вакансии не поступала, в связи с этим заявителю выдано направление на трудоустройство. Однако работодателем заявителю отказано в принятии на работу по причине отсутствия в штатном расписании рабочего места по указанной профессии», — говорится на сайте прокуратуры.
Руководство компании заставили устранить нарушения. После этого югорчанина приняли на работу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура наказала коммунальщиков. Тогда управляющая компания необоснованно начисляла пени бойцу СВО.
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