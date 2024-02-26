Общество В России появятся новые тюрьмы Правительство поддержало появление гибридных колоний 26 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Гибридные учреждения нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Поправки Минюста, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ), одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. С сопроводительными документами к проекту ознакомилась газета «Ведомости». «К УОТ будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО)», — сообщила газета. Отмечается, что законопроект вносит изменения в ст. 6 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ». Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев объяснил, что гибридные учреждения нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО. Таким образом, сократятся расходы на одного осужденного и на находящегося в СИЗО, заключили в материале. Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Также законопроектом предлагается исключить часть 3 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую порядок продления ареста на срок свыше 12 месяцев, передает РАПСИ. Поправки Минюста, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ), одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. С сопроводительными документами к проекту ознакомилась газета «Ведомости». «К УОТ будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО)», — сообщила газета. Отмечается, что законопроект вносит изменения в ст. 6 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ». Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев объяснил, что гибридные учреждения нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО. Таким образом, сократятся расходы на одного осужденного и на находящегося в СИЗО, заключили в материале. Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Также законопроектом предлагается исключить часть 3 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую порядок продления ареста на срок свыше 12 месяцев, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям