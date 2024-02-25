На стройплощадку пригнали спецтехнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возобновилось строительство многоэтажного дома из красного кирпича рядом с Бурово-Петровским мостом. На объекте появился кран и экскаватор, передает корреспондент URA.RU, побывавший на стройплощадке. Компания «Эверест» занялась строительством дома в 2013 году.

«В Кургане на стройплощадке по улице Аргентовского, 125 появилась спецтехника. На территории многоэтажного дома пригнали кран и экскаватор», — передает корреспондент. Сейчас объект построен на три-четыре этажа.

В разговоре с URA.RU владелец компании сообщил, что объект находился в консервации. Сейчас строительство девятиэтажного жилого дома возобновлено. Его планируют сдать в первом квартале 2027 года.

Ранее URA.RU писало, что строительство многоэтажки планировали завершить к концу 2023 года. Бизнесмен Андрей Лушников заявлял агентству, что о проведении лабораторных исследований. С его слов, это было необходимо, чтобы понять сколько рядом кирпича придется демонтировать для продолжения строительных работ. Инсайдеры сообщали, что на объекте якобы могут снести все этажи, однако застройщик эту информацию опроверг.

Компания «Эверест» начала строительство девятиэтажного дома в 2013 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU