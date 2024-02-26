Где в Кургане продают самые дешевые квартиры в новостройках

Самые дешевые квартиры Кургана продают в Заозерном районе

Дешевле всего покупать квартиры в новостройках района Заозерный в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самые дешевые квартиры в Кургане застройщики продают в Заозерном районе почти от 2 млн рублей за объект. URA.RU подготовило информацию о самых дешевых предложениях на первичном рынке недвижимости Кургана.

Согласно информации из открытых источников, новые дома с предложениями от застройщиков сосредоточены в трех районах города: Центральном, Заозерном и Западном. Лидером рейтинга по доступности цен в разрезе районов стал Заозерный.

По данным сайта Avito, в 7 микрорайоне застройщик предлагает курганцам купить квартиру-студию в жилом комплексе за 2 078 700 рублей. В ней 26,7 квадратных метров, расположенных на шестом этаже семнадцатиэтажного здания. Также на сайте указано, что сдать объект застройщик планирует в первом квартале 2025 года.

На сайте «Циан» застройщик продает студию за 2,1 млн рублей в новостройке у озера Левашово. В ней, по данным из объявления, площадь будет составлять всего 21,75 квадратных метров на втором этаже монолитного дома с одним подъездом. Застройщик, по описанию на сайте, планирует закончить строительство этого здания в третьем квартале 2025 года.

В Западном районе города, по данным Avito, предлагается к покупке квартира-студия за 2 650 000 рублей по улице Бажова, сдача которого планируется во втором квартале 2024 года. Ее продает собственник с переуступкой договора долевого участия, о чем указал в объявлении на сайте. Общая площадь этой студии, по данным сайта, 27,1 квадратный метр. В ней будет предчистовая отделка, панорамные окна и балкон.

Также в Западном районе, застройщик предлагает купить однокомнатную квартиру за 3 123 300 рублей без отделки в новом квартале на пересечении улиц Коли Мяготина — Невежина. По данным с сайта Avito, сдача дома застройщиком планируется с четвертого квартала 2024 по четвертый квартал 2025 года. Общая площадь квартиры составляет 35,9 квадратных метров. Также в описании указано, что находится она на 10 этаже из 10.

В Центральном районе Кургана, по данным сайтов, самая дешевая квартира от застройщика продается за 4 116 000 рублей в жилом комплексе по улице Коли Мяготина. Как указано в объявлении на «Циан», квартира однокомнатная, ее площадь — 34,3 квадратных метров.

За 4,2 млн рублей в центре Кургана, по данным сайта Avito, застройщик продает однокомнатную квартиру площадью 37,5 квадратных метров на шестом этаже по улице Куйбышева рядом с парком. Его, как сообщается в объявлении, строители будут сдавать в четвертом квартале.

Ранее URA.RU писало, что новостройки Кургана подешевели. Стоимость упала почти на 10%.