Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

26 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Авдеевка полностью зачищена, сообщил Денис Пушилин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобожденный город Авдеевка в ДНР полностью зачищен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Авдеевка полностью зачищена», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что город не до конца разминирован. Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Пушилин приехал в город 24 февраля с бойцами 114-й бригады, чтобы оценить обстановку в городе, а также разработать дальнейший план действий, передает Life.

Освобожденный город Авдеевка в ДНР полностью зачищен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Авдеевка полностью зачищена», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что город не до конца разминирован. Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Пушилин приехал в город 24 февраля с бойцами 114-й бригады, чтобы оценить обстановку в городе, а также разработать дальнейший план действий, передает Life.