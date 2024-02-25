25 февраля 2024

Прокурор ХМАО отметил рост преступности среди мигрантов

В ХМАО в 2023 году количество преступлений среди мигрантов выросло на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности среди мигрантов Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности в миграционной сфере. Об этом он заявил на заседании думы Югры.

«В прошлом году наблюдался рост криминальных деяний, совершенных иностранными гражданами. […] Возбуждено 30 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, в том числе пять по материалам наших проверок», — сказал Евгений Ботвинкин. Преступления, совершенные мигрантами, выросли на 10%. В основном иностранные граждане занимаются наркоторговлей, 80% из них приезжают в ХМАО именно для этого и не становятся на учет.

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов рассказал, что всего в 2023 голу было зарегистрировано 577 преступлений и более 11,5 тысяч административных правонарушений в мигрантской среде. Выявлено 30 фактов организации незаконной миграции, более чем в 2,5 раза увеличилось количество незаконно находящихся на территории Югры иностранных граждан. При этом в 2023 году впервые за длительный период зафиксировано снижение приезжающих (-23%) и находящихся в округе иностранцев (-25%). Преступления в мигрантской среде составляют не более 3% от числа расследованных и не оказывают влияния на криминогенную обстановку в регионе.

Ранее прокурор ХМАО раскритиковал борьбу с нелегальными мигрантами. Евгений Ботвинкин отметил, что возбуждение уголовных дел на сотрудников отдела миграции в окружном главке является сигналом для того, чтобы навести порядок в этом подразделении.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности в миграционной сфере. Об этом он заявил на заседании думы Югры. «В прошлом году наблюдался рост криминальных деяний, совершенных иностранными гражданами. […] Возбуждено 30 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, в том числе пять по материалам наших проверок», — сказал Евгений Ботвинкин. Преступления, совершенные мигрантами, выросли на 10%. В основном иностранные граждане занимаются наркоторговлей, 80% из них приезжают в ХМАО именно для этого и не становятся на учет. Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов рассказал, что всего в 2023 голу было зарегистрировано 577 преступлений и более 11,5 тысяч административных правонарушений в мигрантской среде. Выявлено 30 фактов организации незаконной миграции, более чем в 2,5 раза увеличилось количество незаконно находящихся на территории Югры иностранных граждан. При этом в 2023 году впервые за длительный период зафиксировано снижение приезжающих (-23%) и находящихся в округе иностранцев (-25%). Преступления в мигрантской среде составляют не более 3% от числа расследованных и не оказывают влияния на криминогенную обстановку в регионе. Ранее прокурор ХМАО раскритиковал борьбу с нелегальными мигрантами. Евгений Ботвинкин отметил, что возбуждение уголовных дел на сотрудников отдела миграции в окружном главке является сигналом для того, чтобы навести порядок в этом подразделении.
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