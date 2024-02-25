Губернатор ХМАО раскрыла меры по улучшению рождаемости

Губернатор ХМАО: в Югре действуют сертификаты для будущих матерей

26 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова раскрыла меры по улучшению рождаемости Фото: Размик Закарян © URA.RU В Югре действуют сертификаты «Буду мамой» для поддержки женщин, которые только принимают решение о материнстве. Также губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции в Ханты-Мансийске рассказала о подарках новорожденным и Югорском капитале, передает журналист URA.RU с места событий. «Обеспечивается здоровье женщины на всех этапах, для того, чтобы поддерживать репродуктивный потенциал семьи в целом. Также упомяну о наших специальных сертификатах „Буду мамой“. На эту проблему обращал внимание и президент Российской Федерации. Тогда, когда женщина принимает решение рожать ребенка, или отложить рождение, государство, гражданское общество создает условия, для того, чтобы все-таки принималось решение в пользу того, чтобы ребенок родился», — пояснила губернатор Югры. По ее словам, больше 180 мам в регионе приняли такое решение. Кроме того, Комарова рассказала про подарки новорожденным «Расту в Югре». Их получили более 74 тысяч семей. Также правительство округа теперь выплачивает проиндексированный Югорский капитал при рождении второго и последующих детей, а не третьего, как это было раньше. За период с января по ноябрь 2023 года жителей ХМАО стало на 37 тысяч. На данный момент в регионе проживает более 1 750 тысяч людей. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она рассказала о системе медицинских и перинатальных центров в регионе, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югре действуют сертификаты «Буду мамой» для поддержки женщин, которые только принимают решение о материнстве. Также губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции в Ханты-Мансийске рассказала о подарках новорожденным и Югорском капитале, передает журналист URA.RU с места событий. «Обеспечивается здоровье женщины на всех этапах, для того, чтобы поддерживать репродуктивный потенциал семьи в целом. Также упомяну о наших специальных сертификатах „Буду мамой“. На эту проблему обращал внимание и президент Российской Федерации. Тогда, когда женщина принимает решение рожать ребенка, или отложить рождение, государство, гражданское общество создает условия, для того, чтобы все-таки принималось решение в пользу того, чтобы ребенок родился», — пояснила губернатор Югры. По ее словам, больше 180 мам в регионе приняли такое решение. Кроме того, Комарова рассказала про подарки новорожденным «Расту в Югре». Их получили более 74 тысяч семей. Также правительство округа теперь выплачивает проиндексированный Югорский капитал при рождении второго и последующих детей, а не третьего, как это было раньше. За период с января по ноябрь 2023 года жителей ХМАО стало на 37 тысяч. На данный момент в регионе проживает более 1 750 тысяч людей. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она рассказала о системе медицинских и перинатальных центров в регионе, которые занимаются сопровождением семьи от планирования зачатия и до родов.