Комарова пояснила, какую выгоду получит ХМАО от появления филиала пермского вуза

Комарова отметила, чем полезно для ХМАО появление филиала пермского вуза

26 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова рассказала о преимуществах нового вуза в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пояснила, какую выгоду получит округ от открытия филиала пермского вуза в Когалыме. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске. «Появление образовательного центра, филиала пермского политеха в Когалыме способствует решению задачи научно-технологического развития округа и оказывает непосредственное влияние на развитие экономики региона: с одной стороны, на обеспечение ее устойчивости, а с другой — на движение вперед. В этом проекте участвует научно-изыскательский институт компании „Лукойл“, что крайне важно, поскольку на одной площадке есть возможность зарождения идеи, проведения необходимых изысканий для ее воплощения, тестирования и внедрения в производство», — отметила Комарова. Губернатор подчеркнула, что филиал вуза станет площадкой для реализации проектов муниципалитета и региона, что позволяет его техническое оснащение, которое соответствует международным стандартам. «Филиал вуза, построенный в опорном городе „Лукойла“, объединяет образовательные ресурсы и возможности для трудоустройства, что выгодно и для работодателя, и для студента», — добавила губернатор. Ранее URA.RU писало, что Президент России Владимир Путин открыл филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. В нем будет обучаться 1000 студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пояснила, какую выгоду получит округ от открытия филиала пермского вуза в Когалыме. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске. «Появление образовательного центра, филиала пермского политеха в Когалыме способствует решению задачи научно-технологического развития округа и оказывает непосредственное влияние на развитие экономики региона: с одной стороны, на обеспечение ее устойчивости, а с другой — на движение вперед. В этом проекте участвует научно-изыскательский институт компании „Лукойл“, что крайне важно, поскольку на одной площадке есть возможность зарождения идеи, проведения необходимых изысканий для ее воплощения, тестирования и внедрения в производство», — отметила Комарова. Губернатор подчеркнула, что филиал вуза станет площадкой для реализации проектов муниципалитета и региона, что позволяет его техническое оснащение, которое соответствует международным стандартам. «Филиал вуза, построенный в опорном городе „Лукойла“, объединяет образовательные ресурсы и возможности для трудоустройства, что выгодно и для работодателя, и для студента», — добавила губернатор. Ранее URA.RU писало, что Президент России Владимир Путин открыл филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. В нем будет обучаться 1000 студентов.