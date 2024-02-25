25 февраля 2024

В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, безработица, поиск работы, вакансия, служба занятости, центр занятости населения, поиск вакансий
Большинство выпускников колледжей и вузов в ХМАО остаются работать в округе Фото:

В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий. Об этом сказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«На одного ищущего работу у нас в регионе шесть вакансий. […] Подготовка кадров была, есть и будет важнейшим фактором. У нас больше 7700 выпускников колледжей, почти 4000 [выпускников] вузов и в большинстве случаев они остаются работать в регионе», — сказала Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что власти Югры также работают с мигрантам и соотечественниками за рубежом. «Почти 600 человек мы привлекли [в ХМАО] за счет внешнего источника», — подчеркнула она.

Ранее Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, это обеспечение планеты энергоресурсами.

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В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий. Об этом сказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «На одного ищущего работу у нас в регионе шесть вакансий. […] Подготовка кадров была, есть и будет важнейшим фактором. У нас больше 7700 выпускников колледжей, почти 4000 [выпускников] вузов и в большинстве случаев они остаются работать в регионе», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что власти Югры также работают с мигрантам и соотечественниками за рубежом. «Почти 600 человек мы привлекли [в ХМАО] за счет внешнего источника», — подчеркнула она. Ранее Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, это обеспечение планеты энергоресурсами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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