В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий

26 февраля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Большинство выпускников колледжей и вузов в ХМАО остаются работать в округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий. Об этом сказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «На одного ищущего работу у нас в регионе шесть вакансий. […] Подготовка кадров была, есть и будет важнейшим фактором. У нас больше 7700 выпускников колледжей, почти 4000 [выпускников] вузов и в большинстве случаев они остаются работать в регионе», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что власти Югры также работают с мигрантам и соотечественниками за рубежом. «Почти 600 человек мы привлекли [в ХМАО] за счет внешнего источника», — подчеркнула она. Ранее Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, это обеспечение планеты энергоресурсами.

В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий. Об этом сказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «На одного ищущего работу у нас в регионе шесть вакансий. […] Подготовка кадров была, есть и будет важнейшим фактором. У нас больше 7700 выпускников колледжей, почти 4000 [выпускников] вузов и в большинстве случаев они остаются работать в регионе», — сказала Наталья Комарова. Губернатор отметила, что власти Югры также работают с мигрантам и соотечественниками за рубежом. «Почти 600 человек мы привлекли [в ХМАО] за счет внешнего источника», — подчеркнула она. Ранее Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, это обеспечение планеты энергоресурсами.