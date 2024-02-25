В ХМАО на одного безработного приходится шесть вакансий. Об этом сказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«На одного ищущего работу у нас в регионе шесть вакансий. […] Подготовка кадров была, есть и будет важнейшим фактором. У нас больше 7700 выпускников колледжей, почти 4000 [выпускников] вузов и в большинстве случаев они остаются работать в регионе», — сказала Наталья Комарова.
Губернатор отметила, что власти Югры также работают с мигрантам и соотечественниками за рубежом. «Почти 600 человек мы привлекли [в ХМАО] за счет внешнего источника», — подчеркнула она.
Ранее Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, это обеспечение планеты энергоресурсами.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.