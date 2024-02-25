25 февраля 2024
24 февраля 2024

Жителей Салехарда предупредили о сходе снега с крыш

В ЕДДС Салехарда предупредили о сходе снега с крыш зданий из-за потепления
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка крыш от снега. Курган, сход снега, падение снега, снежные глыбы
Из-за потепления возможен сход снега с крыш домов (архивное фото) Фото:

Жителей Салехарда призвали быть осторожными, чтобы не попасть под сход снега с крыш зданий из-за потепления. Информацию с предупреждением опубликовала единая дежурная диспетчерская служба окружной столицы.

«Не подходите близко к стенам зданий, не оставляйте автомобили в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. Обходите огороженные участки местности и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — сообщили в ЕДДС на своем портале.

Резкое потепление в Салехарде началось 25 февраля. Столбик термометра в окружной столице поднялся до -2, -7 градусов.

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Жителей Салехарда призвали быть осторожными, чтобы не попасть под сход снега с крыш зданий из-за потепления. Информацию с предупреждением опубликовала единая дежурная диспетчерская служба окружной столицы. «Не подходите близко к стенам зданий, не оставляйте автомобили в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. Обходите огороженные участки местности и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — сообщили в ЕДДС на своем портале. Резкое потепление в Салехарде началось 25 февраля. Столбик термометра в окружной столице поднялся до -2, -7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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