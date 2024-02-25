Жителей Салехарда предупредили о сходе снега с крыш

Из-за потепления возможен сход снега с крыш домов (архивное фото)
Жителей Салехарда призвали быть осторожными, чтобы не попасть под сход снега с крыш зданий из-за потепления. Информацию с предупреждением опубликовала единая дежурная диспетчерская служба окружной столицы.
«Не подходите близко к стенам зданий, не оставляйте автомобили в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. Обходите огороженные участки местности и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — сообщили в ЕДДС на своем портале.
Резкое потепление в Салехарде началось 25 февраля. Столбик термометра в окружной столице поднялся до -2, -7 градусов.
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