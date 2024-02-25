Жителей Салехарда предупредили о сходе снега с крыш

В ЕДДС Салехарда предупредили о сходе снега с крыш зданий из-за потепления

26 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Из-за потепления возможен сход снега с крыш домов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителей Салехарда призвали быть осторожными, чтобы не попасть под сход снега с крыш зданий из-за потепления. Информацию с предупреждением опубликовала единая дежурная диспетчерская служба окружной столицы. «Не подходите близко к стенам зданий, не оставляйте автомобили в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. Обходите огороженные участки местности и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — сообщили в ЕДДС на своем портале. Резкое потепление в Салехарде началось 25 февраля. Столбик термометра в окружной столице поднялся до -2, -7 градусов.

Жителей Салехарда призвали быть осторожными, чтобы не попасть под сход снега с крыш зданий из-за потепления. Информацию с предупреждением опубликовала единая дежурная диспетчерская служба окружной столицы. «Не подходите близко к стенам зданий, не оставляйте автомобили в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. Обходите огороженные участки местности и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — сообщили в ЕДДС на своем портале. Резкое потепление в Салехарде началось 25 февраля. Столбик термометра в окружной столице поднялся до -2, -7 градусов.