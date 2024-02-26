В Кремле высказались о сообщении NYT о секретных базах ЦРУ на Украине

Песков: спецслужбы США работают на Украине с 2014 года

26 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы США давно работают на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине еще с 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ о базах ЦРУ по всей Украине. «ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине. Начали активно вербовать людей, готовить их к подрывной работе против нашей страны. Это хорошо известная работа американских советников», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине еще с 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ о базах ЦРУ по всей Украине. «ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине. Начали активно вербовать людей, готовить их к подрывной работе против нашей страны. Это хорошо известная работа американских советников», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.