В Кремле высказались о сообщении NYT о секретных базах ЦРУ на Украине

Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы США давно работают на Украине
ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине еще с 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ о базах ЦРУ по всей Украине.
«ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине. Начали активно вербовать людей, готовить их к подрывной работе против нашей страны. Это хорошо известная работа американских советников», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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