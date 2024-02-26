В Кремле высказались о сообщении NYT о секретных базах ЦРУ на Украине

Песков: спецслужбы США работают на Украине с 2014 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы США давно работают на Украине Фото:

ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине еще с 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ о базах ЦРУ по всей Украине.

«ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине. Начали активно вербовать людей, готовить их к подрывной работе против нашей страны. Это хорошо известная работа американских советников», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине еще с 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ о базах ЦРУ по всей Украине. «ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине. Начали активно вербовать людей, готовить их к подрывной работе против нашей страны. Это хорошо известная работа американских советников», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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