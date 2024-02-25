25 февраля 2024

Губернатор ХМАО назвала новые льготы для бойцов СВО

Власти ХМАО упростили процедуру компенсации отпуска бойцам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, топ, комарова наталья
Югорские власти упростили процедуру компенсации отпуска бойцам СВО Фото:

Власти ХМАО решили выплачивать военнослужащим, которые приезжают в отпуск с СВО компенсацию затрат на дорогу в 25 тысяч рублей, сообщила губернатор Наталья Комарова. Самим военным при этом не нужно предоставлять дополнительные документы, передает журналист агентства с пресс-конференции главы региона.

«Теперь мы выплачиваем 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается из отпуска на поле боя. Без всяких документов, по факту получения такой информации из Министерства обороны и военкомата», — пояснила Комарова.

По словам губернатора, процедуру постарались максимально упростить. Решение приняли после встречи Комаровой с участниками спецоперации из ХМАО, которые приезжали домой в отпуск.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, добыча энергоресурсов в регионе является планетарной задачей.

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Власти ХМАО решили выплачивать военнослужащим, которые приезжают в отпуск с СВО компенсацию затрат на дорогу в 25 тысяч рублей, сообщила губернатор Наталья Комарова. Самим военным при этом не нужно предоставлять дополнительные документы, передает журналист агентства с пресс-конференции главы региона. «Теперь мы выплачиваем 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается из отпуска на поле боя. Без всяких документов, по факту получения такой информации из Министерства обороны и военкомата», — пояснила Комарова. По словам губернатора, процедуру постарались максимально упростить. Решение приняли после встречи Комаровой с участниками спецоперации из ХМАО, которые приезжали домой в отпуск. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, добыча энергоресурсов в регионе является планетарной задачей.
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