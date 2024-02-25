Губернатор ХМАО назвала новые льготы для бойцов СВО

Власти ХМАО решили выплачивать военнослужащим, которые приезжают в отпуск с СВО компенсацию затрат на дорогу в 25 тысяч рублей, сообщила губернатор Наталья Комарова. Самим военным при этом не нужно предоставлять дополнительные документы, передает журналист агентства с пресс-конференции главы региона.
«Теперь мы выплачиваем 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается из отпуска на поле боя. Без всяких документов, по факту получения такой информации из Министерства обороны и военкомата», — пояснила Комарова.
По словам губернатора, процедуру постарались максимально упростить. Решение приняли после встречи Комаровой с участниками спецоперации из ХМАО, которые приезжали домой в отпуск.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, добыча энергоресурсов в регионе является планетарной задачей.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.