Губернатор ХМАО назвала новые льготы для бойцов СВО

Власти ХМАО упростили процедуру компенсации отпуска бойцам СВО

26 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Югорские власти упростили процедуру компенсации отпуска бойцам СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО решили выплачивать военнослужащим, которые приезжают в отпуск с СВО компенсацию затрат на дорогу в 25 тысяч рублей, сообщила губернатор Наталья Комарова. Самим военным при этом не нужно предоставлять дополнительные документы, передает журналист агентства с пресс-конференции главы региона. «Теперь мы выплачиваем 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается из отпуска на поле боя. Без всяких документов, по факту получения такой информации из Министерства обороны и военкомата», — пояснила Комарова. По словам губернатора, процедуру постарались максимально упростить. Решение приняли после встречи Комаровой с участниками спецоперации из ХМАО, которые приезжали домой в отпуск. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, добыча энергоресурсов в регионе является планетарной задачей.

Власти ХМАО решили выплачивать военнослужащим, которые приезжают в отпуск с СВО компенсацию затрат на дорогу в 25 тысяч рублей, сообщила губернатор Наталья Комарова. Самим военным при этом не нужно предоставлять дополнительные документы, передает журналист агентства с пресс-конференции главы региона. «Теперь мы выплачиваем 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается из отпуска на поле боя. Без всяких документов, по факту получения такой информации из Министерства обороны и военкомата», — пояснила Комарова. По словам губернатора, процедуру постарались максимально упростить. Решение приняли после встречи Комаровой с участниками спецоперации из ХМАО, которые приезжали домой в отпуск. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО. По ее словам, добыча энергоресурсов в регионе является планетарной задачей.