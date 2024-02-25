В городе ЯНАО квадрокоптер помешал участникам оленьих гонок

В Надыме дрон напугал оленей во время соревнований

На Ямале олени в страхе сходили с дистанции во время гонок из-за дрона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) обеспокоены квадрокоптерами, которые пугали животных во время гонок на оленьих упряжках. О помехе во время соревнований горожане сообщили в социальной сети.

«Кто управляет этим дроном — он преследовал две упряжки с самого начала, грубое нарушение чистоты соревнований. Вожак упряжки все время смотрит вверх и уводит оленей от опасности. Дайте этим участникам хотя бы поощрительные призы», — написала Евелена Ковалевская в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Многие жители города согласились с женщиной, отметив, что соревнования были нечестными. «Минимум 3 упряжки оленей испугались квадрокоптера и сошли с дистанции. Земляки и гости нашего славного города, будьте человечны! Спортсмены ни один год готовятся к соревнованиям, а вы в погоне за красивым кадром лишаете их шанса на победу», — рассказала Наталья Смирнова. «Фактически сорвали заезды», — отметила Natali Chernitskaya. «Коптер напугал, и олени ушли с трассы», — поделился Михаил Александрович.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что судейская коллегия не нашла нарушений при проведении соревнований. «Квадрокоптеры находились на безопасном расстоянии от животных, не создавая помех оленям и погонщику. Регламент соревнований был соблюден. Стоит отметить, что домашние олени являются стадными животными, поэтому для них является характерным повторение движений по определенным траекториям за другими особями», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о гонках на оленьих упряжках в Надыме (ЯНАО) 24 и 25 февраля. Центр города был перекрыт двое суток из-за соревнований приуроченных Дню оленевода.