25 февраля 2024

В Тюмени цена на яйца опустилась до 88 рублей за десяток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Яйца меньше ста рублей за десяток найдены в одном из тюменских магазинов Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 88 рублей, 94 копейки. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 88 рублей, 94 копейки», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 8,8 рублей.

Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.

Эта цена за десяток яиц является наименьшей в городе
Эта цена за десяток яиц является наименьшей в городе

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В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 88 рублей, 94 копейки. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 88 рублей, 94 копейки», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 8,8 рублей. Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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