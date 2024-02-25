Яйца меньше ста рублей за десяток найдены в одном из тюменских магазинов
новость из сюжетаВ России взлетели цены на куриные яйца
В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 88 рублей, 94 копейки. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.
«Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 88 рублей, 94 копейки», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 8,8 рублей.
Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.
Эта цена за десяток яиц является наименьшей в городе
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