Яйца меньше ста рублей за десяток найдены в одном из тюменских магазинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 88 рублей, 94 копейки. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 88 рублей, 94 копейки», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 8,8 рублей.

Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.