Губернатор Комарова раскрыла перспективы строительства моста на границе с ЯНАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что на строительство моста в районе поселка Андра в Октябрьском районе потребуется 65 миллиардов рублей. Мост соединит Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, сказала глава региона на ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU
«В ценах сегодняшнего дня — это 65 миллиардов рублей. В наших планах, стратегических документах, строительство [объекта намечено на] 2029—2033 годы», — рассказала Наталья Комарова.
Новый мост Югра планирует строить совместно с ЯНАО. «Мы готовим предложение нашим соседям о совместной модели создания, реализации этого проекта. Включив в него не только мост, но и автодороги, которые идут со стороны Ямала и Югры», — отметила Наталья Комарова.
Ранее губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. Он обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки.
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