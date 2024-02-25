25 февраля 2024

Губернатор Комарова раскрыла перспективы строительства моста на границе с ЯНАО

На строительство моста между ХМАО и ЯНАО потребуется 65 миллиардов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, комарова наталья
Наталья Комарова рассказала, сколько денег потребуется на строительство моста между ХМАО и ЯНАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что на строительство моста в районе поселка Андра в Октябрьском районе потребуется 65 миллиардов рублей. Мост соединит Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, сказала глава региона на ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU

«В ценах сегодняшнего дня — это 65 миллиардов рублей. В наших планах, стратегических документах, строительство [объекта намечено на] 2029—2033 годы», — рассказала Наталья Комарова.

Новый мост Югра планирует строить совместно с ЯНАО. «Мы готовим предложение нашим соседям о совместной модели создания, реализации этого проекта. Включив в него не только мост, но и автодороги, которые идут со стороны Ямала и Югры», — отметила Наталья Комарова.

Ранее губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. Он обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что на строительство моста в районе поселка Андра в Октябрьском районе потребуется 65 миллиардов рублей. Мост соединит Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, сказала глава региона на ежегодной пресс-конференции, передает журналист URA.RU «В ценах сегодняшнего дня — это 65 миллиардов рублей. В наших планах, стратегических документах, строительство [объекта намечено на] 2029—2033 годы», — рассказала Наталья Комарова. Новый мост Югра планирует строить совместно с ЯНАО. «Мы готовим предложение нашим соседям о совместной модели создания, реализации этого проекта. Включив в него не только мост, но и автодороги, которые идут со стороны Ямала и Югры», — отметила Наталья Комарова. Ранее губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. Он обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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