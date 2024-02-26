По словам источников, мэра Щучанского округа Подкорытова критикуют за водоснабжение, канализацию, и городское хозяйство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Щучанского округа (Курганская область) недовольны работой главы муниципального образования Геннадия Подкорытова. Местное население критикует мэра за проблемы с водоснабжением и канализацией, а также за благоустройство округа. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Жители Щучанского округа критикуют Подкорытова из-за проблемы с водоснабжением и канализацией. Обслуживающей многоквартирные дома и школы управкомпанией с 3 по 7 февраля из-за отказа единственного водозаборного насоса было введено временное расписание водоснабжения (2 часа утром и 2 часа вечером)», — сообщают источники. С их слов, меры по решению подобных проблем не предпринимаются, несмотря на осведомленность Подкорытова о них.

Кроме этого, жители, со слов источников, выражают недовольство канализацией в Щучье. По их информации, коллекторы канализации в округе забиваются, после чего откачку фекалий производят, допуская их протечку на территорию полей и леса. Также жалобы жителей касаются наполнения площади в городе артобъектами, несмотря на то, что по мнению жителей, она должна соответствовать «патриотическому» ахитектурному ансамблю без наличия «лишних» элементов и уборке улиц от снега.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Щучанского округа. На момент публикации новости ответ на него ожидается.

Геннадий Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. Ранее источники URA.RU сообщали, что он хотел уйти в отставку, однако его отговорили, так как заменить мэра некем. Обсуждалось, что желание главы округа уйти с должности могло быть связано с приближающимся отопительным сезоном. При этом корреспонденту URA.RU он отвечал, что «не располагает сведениями» о том, возможна ли его отставка.