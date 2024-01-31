Глава курганского округа отреагировал на разговоры о своей отставке

Глава Щучанского округа Подкорытов не имеет сведений о своей отставке

31 января 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Глава Шучанского округа Геннадий Подкорытов не располагает информацией, возможна ли его отставка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов не располагает сведениями, возможна ли его отставка. Об этом он сообщил URA.RU. «Информирую о том, что не располагаю сведениями о моей отставке с должности главы округа», — ответил на запрос URA.RU Подкорытов. Ранее источники, связанные с местными властями, сообщали URA.RU, что руководство региона планирует отправить в отставку Подкорытова, но не может найти ему замену. Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. Источники URA.RU в августе 2023 года сообщали, что он хотел уйти в отставку, однако его отговорили.

Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов не располагает сведениями, возможна ли его отставка. Об этом он сообщил URA.RU. «Информирую о том, что не располагаю сведениями о моей отставке с должности главы округа», — ответил на запрос URA.RU Подкорытов. Ранее источники, связанные с местными властями, сообщали URA.RU, что руководство региона планирует отправить в отставку Подкорытова, но не может найти ему замену. Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. Источники URA.RU в августе 2023 года сообщали, что он хотел уйти в отставку, однако его отговорили.