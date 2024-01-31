Глава курганского округа отреагировал на разговоры о своей отставке

Глава Щучанского округа Подкорытов не имеет сведений о своей отставке
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Конференция ЕР. Курган, подкорытов геннадий
Глава Шучанского округа Геннадий Подкорытов не располагает информацией, возможна ли его отставка Фото:

Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов не располагает сведениями, возможна ли его отставка. Об этом он сообщил URA.RU.

«Информирую о том, что не располагаю сведениями о моей отставке с должности главы округа», — ответил на запрос URA.RU Подкорытов. Ранее источники, связанные с местными властями, сообщали URA.RU, что руководство региона планирует отправить в отставку Подкорытова, но не может найти ему замену.

Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. Источники URA.RU в августе 2023 года сообщали, что он хотел уйти в отставку, однако его отговорили.

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Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов не располагает сведениями, возможна ли его отставка. Об этом он сообщил URA.RU. «Информирую о том, что не располагаю сведениями о моей отставке с должности главы округа», — ответил на запрос URA.RU Подкорытов. Ранее источники, связанные с местными властями, сообщали URA.RU, что руководство региона планирует отправить в отставку Подкорытова, но не может найти ему замену. Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. Источники URA.RU в августе 2023 года сообщали, что он хотел уйти в отставку, однако его отговорили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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