Глава курганского округа отреагировал на разговоры о своей отставке

Глава Шучанского округа Геннадий Подкорытов не располагает информацией, возможна ли его отставка
Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов не располагает сведениями, возможна ли его отставка. Об этом он сообщил URA.RU.
«Информирую о том, что не располагаю сведениями о моей отставке с должности главы округа», — ответил на запрос URA.RU Подкорытов. Ранее источники, связанные с местными властями, сообщали URA.RU, что руководство региона планирует отправить в отставку Подкорытова, но не может найти ему замену.
Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. Источники URA.RU в августе 2023 года сообщали, что он хотел уйти в отставку, однако его отговорили.
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