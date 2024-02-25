Власти ХМАО выделили рекордный бюджет на ремонт дорог

Власти Ханты-Мансийского автономного округа на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более 9 миллиардов рублей. Объем финансирования стал рекордным, сообщила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«В бюджете 2024 года на дороги предусмотрено ресурсов значительно больше, чем в предыдущие годы. Шесть миллиардов [направят] на дороги регионального значения и 3,2 миллиарда — на дороги местного значения», — сообщила Комарова.
Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона. «Набор муниципальных дорог определен гражданами. Как сказано, так и будут направлены финансовые ресурсы на те объекты», — резюмировала глава региона.
Ранее во время пресс-конференции губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. Он позволит организовать транспортные коридоры федерального значения.
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