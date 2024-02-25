25 февраля 2024

Власти ХМАО выделили рекордный бюджет на ремонт дорог

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, бульдозер, зима, улица коли мяготина, рабочий в спецовке, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Объем финансирования на дороги в ХМАО на 2024 год стал рекордным Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более 9 миллиардов рублей. Объем финансирования стал рекордным, сообщила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В бюджете 2024 года на дороги предусмотрено ресурсов значительно больше, чем в предыдущие годы. Шесть миллиардов [направят] на дороги регионального значения и 3,2 миллиарда — на дороги местного значения», — сообщила Комарова.

Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона. «Набор муниципальных дорог определен гражданами. Как сказано, так и будут направлены финансовые ресурсы на те объекты», — резюмировала глава региона.

Ранее во время пресс-конференции губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. Он позволит организовать транспортные коридоры федерального значения.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более 9 миллиардов рублей. Объем финансирования стал рекордным, сообщила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В бюджете 2024 года на дороги предусмотрено ресурсов значительно больше, чем в предыдущие годы. Шесть миллиардов [направят] на дороги регионального значения и 3,2 миллиарда — на дороги местного значения», — сообщила Комарова. Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона. «Набор муниципальных дорог определен гражданами. Как сказано, так и будут направлены финансовые ресурсы на те объекты», — резюмировала глава региона. Ранее во время пресс-конференции губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. Он позволит организовать транспортные коридоры федерального значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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