На похороны к Игорю Сычеву пришли бизнесмены и бывшие силовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш»

В Екатеринбурге простились с бизнесменом и издателем Игорем Сычевым, которого многие ассоциируют с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш» и «лихими девяностыми». Приехали не меньше 150 человек — члены семьи, депутаты, бизнесмены, бывшие и действующие сотрудники МВД, просто товарищи. Обошлось без пафосных речей, а журналистам настоятельно рекомендовали удалиться, передает корреспондент URA.RU.

Игоря Сычева не стало 21 февраля, за несколько недель до этого он попал в 40-ю горбольницу с инсультом, случившимся на фоне сахарного диабета и коронавируса. Путь Сычева — яркий и противоречивый — агентство подробно описывало по горячим следам.

Гроб с телом предпринимателя, отсидевшего в 2000-х за громкие убийства, уже стоял на втором этаже храма Серафима Саровского за час до церемонии. Среди гостей, не спеша подходивших к назначенному месту, удалось заметить депутатов гордумы Михаила Вечкензина (старт его политической карьеры напрямую связан с Сычевым) и Константина Киселева, адвокатов Сергея Колосовского (в соцсетях осуждал тех, кто вспоминает Сычева как киллера, а не просто порядочного человека) и Екатерину Кувалдину, бизнесмена Сергея Терентьева, соучредителей фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова и Дмитрия Павлова, директора «Фонда святой Екатерины» Александра Андреева, бывшего редактора принадлежавших Сычеву «Вечерних ведомостей» Ивана Морозова, действующего — Владислава Постникова — и директора издания Гузель Аиткулову. Судьба «веведа», кстати, туманна: говорят, это был личный актив Сычева, друзья какое-то время, вероятно, будут помогать, но вряд ли долго.

«Видел в зале многих „уралмашевцев“, но их имен не назову, потому что далеко не всех знаю по фамилиям. И многих полицейских, бывших и действующих. Их имен не назову потому, что не хочу», — сказал URA.RU один из гостей церемонии. «Речей не было — ни в храме, ни на кладбище. Все [было] очень тихо», — передал другой собеседник.

Само погребение прошло на Широкореченском кладбище. Что удивительно — ведь там в основном могилы «центровых», которых Сычев убивал, «уралмашевским» кладбищем называют все-таки Северное. «Необычна и глубина могилы. Не помню, чтобы кого-то хоронили минут 50», — поделился знакомый Сычева. Мучил ли этот вопрос кого-то еще, неизвестно.

Прощание прошло в храме Серафима Саровского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Терентьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иван Морозов, бывший редактор «Вечерних ведомостей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гузель Аиткулова (вторая слева) и Владислав Постников (второй справа) — действующие руководители «веведа» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Константин Киселев и Сергей Колосовский (справа). «Вспоминая Игоря, помните, что от его руки не пострадал ни один мирный житель», — написал на днях у себя в соцсетях Колосовский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Андреев, директор «Фонда Святой Екатерины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые из гостей прятали лица от фотокорреспондентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистов в храм не пустили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похоронили бизнесмена на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этом же кладбище захоронены лидеры «центровых», которых убивал Сычев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Могила Игоря Сычева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сычеву было 63 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU