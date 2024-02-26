Комарова указала причины снижения объемов добычи нефти в ХМАО

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Наталья Комарова объяснила причины снижения добычи нефти в ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, почему в 2023 году снизились объемы добычи нефти. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции главы региона в Ханты-Мансийске.

«В данном случае мы имеем дело с регулируемым снижением объемом добычи, то есть компаниями добыто сколько, сколько нужно на рынке. Это связано с участием в ОПЕК+ и с изменением логистики в передаче ресурсов для других партнеров», — пояснила Комарова.

Глава региона сообщила, что устойчивость и потенциал отрасли показывает набор отраслевых показателей: эксплуатационное бурение, геологоразведка, открытие и введение в эксплуатацию новых месторождений. «Отраслевые показатели говорят о том, что регион, нефтяные компании обеспечены возможностями для того, чтобы добывать ежегодно регулируемо 210-230 млн тонн нефти, что сохраняет за ХМАО статус базового региона по добыче нефти и ПНГ», — добавила Комарова. Часть налоговых доходов от добычи нефти и газа, по словам главы региона, направляются обеспечение проектов в сфере бурения, геологоразведки и экологических программ.

Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Объем добычи нефти в ХМАО составил 216 миллионов тонн.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, почему в 2023 году снизились объемы добычи нефти. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции главы региона в Ханты-Мансийске. «В данном случае мы имеем дело с регулируемым снижением объемом добычи, то есть компаниями добыто сколько, сколько нужно на рынке. Это связано с участием в ОПЕК+ и с изменением логистики в передаче ресурсов для других партнеров», — пояснила Комарова. Глава региона сообщила, что устойчивость и потенциал отрасли показывает набор отраслевых показателей: эксплуатационное бурение, геологоразведка, открытие и введение в эксплуатацию новых месторождений. «Отраслевые показатели говорят о том, что регион, нефтяные компании обеспечены возможностями для того, чтобы добывать ежегодно регулируемо 210-230 млн тонн нефти, что сохраняет за ХМАО статус базового региона по добыче нефти и ПНГ», — добавила Комарова. Часть налоговых доходов от добычи нефти и газа, по словам главы региона, направляются обеспечение проектов в сфере бурения, геологоразведки и экологических программ. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Объем добычи нефти в ХМАО составил 216 миллионов тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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