Комарова указала причины снижения объемов добычи нефти в ХМАО

26 февраля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова объяснила причины снижения добычи нефти в ХМАО Фото: media.gazprom-neft.ru Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, почему в 2023 году снизились объемы добычи нефти. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции главы региона в Ханты-Мансийске. «В данном случае мы имеем дело с регулируемым снижением объемом добычи, то есть компаниями добыто сколько, сколько нужно на рынке. Это связано с участием в ОПЕК+ и с изменением логистики в передаче ресурсов для других партнеров», — пояснила Комарова. Глава региона сообщила, что устойчивость и потенциал отрасли показывает набор отраслевых показателей: эксплуатационное бурение, геологоразведка, открытие и введение в эксплуатацию новых месторождений. «Отраслевые показатели говорят о том, что регион, нефтяные компании обеспечены возможностями для того, чтобы добывать ежегодно регулируемо 210-230 млн тонн нефти, что сохраняет за ХМАО статус базового региона по добыче нефти и ПНГ», — добавила Комарова. Часть налоговых доходов от добычи нефти и газа, по словам главы региона, направляются обеспечение проектов в сфере бурения, геологоразведки и экологических программ. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Объем добычи нефти в ХМАО составил 216 миллионов тонн.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, почему в 2023 году снизились объемы добычи нефти. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции главы региона в Ханты-Мансийске. «В данном случае мы имеем дело с регулируемым снижением объемом добычи, то есть компаниями добыто сколько, сколько нужно на рынке. Это связано с участием в ОПЕК+ и с изменением логистики в передаче ресурсов для других партнеров», — пояснила Комарова. Глава региона сообщила, что устойчивость и потенциал отрасли показывает набор отраслевых показателей: эксплуатационное бурение, геологоразведка, открытие и введение в эксплуатацию новых месторождений. «Отраслевые показатели говорят о том, что регион, нефтяные компании обеспечены возможностями для того, чтобы добывать ежегодно регулируемо 210-230 млн тонн нефти, что сохраняет за ХМАО статус базового региона по добыче нефти и ПНГ», — добавила Комарова. Часть налоговых доходов от добычи нефти и газа, по словам главы региона, направляются обеспечение проектов в сфере бурения, геологоразведки и экологических программ. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Объем добычи нефти в ХМАО составил 216 миллионов тонн.