Политика Захарова: глава МИД Британии занимается «обезьяньими делами» Захарова парировала высказывание МИД Британии о Путине 26 февраля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 + Мария Захарова заявила, что планы НАТО провалились Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава британского МИД Дэвид Кэмерон занимается monkey business, что дословно означает «обезьяньи дела» и переводится как «бессмысленная работа». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание Кэмерона, что Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его «ошибку» по поводу ведения спецоперации на Украине. «Что касается стремления „доказать недоказуемое“ — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что задача НАТО по «стратегическому поражению России» провалилась. Ранее Кэмерон сделал резкое заявление по Украине в адрес Путина. По его словам, Запад должен указать российскому главе на его ошибку по поводу конфликта на Украине. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Великобритания не может заставить Путина изменить планы по ведению конфликта. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон занимается monkey business, что дословно означает «обезьяньи дела» и переводится как «бессмысленная работа». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание Кэмерона, что Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его «ошибку» по поводу ведения спецоперации на Украине. «Что касается стремления „доказать недоказуемое“ — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что задача НАТО по «стратегическому поражению России» провалилась. Ранее Кэмерон сделал резкое заявление по Украине в адрес Путина. По его словам, Запад должен указать российскому главе на его ошибку по поводу конфликта на Украине. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Великобритания не может заставить Путина изменить планы по ведению конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям