Глава ХМАО раскрыла перспективы развития районов, которые войдут в арктическую зону

Белоярский и Березовский районы будут развиваться за счет инвестиций

26 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова рассказала, какие преференции есть у инвесторов в арктической зоне ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в арктическую зону должно обеспечить прилив инвестиций для развития этих территорий. На пресс-конференции в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что в этих муниципалитетах планируется строительство новых дорог и внедрение льготной ипотеки. Слова главы региона передает журналист агентства URA.RU с места событий. «Это возможности развития [муниципалитетов], которые обеспечиваются за счет инвестиций. Для инвесторов созданы федеральные преференции, в том числе специальный экономический режим. В отношении особых режимов налогового и административного регулирования — это 0% по оплате налога на прибыль и субсидирование 75% страховых взносов», — сообщила Комарова. Также особый режим налогообложения в сфере добычи полезных ископаемых — всего половина процента. Также губернатор упомянула о перспективе строительства дороги Екатеринбург — Урай — Советский — Нягань — Надым и железнодорожных путей в арктической зоне. Кроме того, жители Березовского и Белоярского районов смогут оформить льготную арктическую ипотеку. Ранее URA.RU сообщало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону. Присоединение к особой территории Березовского и Белоярского районов согласовано на заседании правительства РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в арктическую зону должно обеспечить прилив инвестиций для развития этих территорий. На пресс-конференции в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что в этих муниципалитетах планируется строительство новых дорог и внедрение льготной ипотеки. Слова главы региона передает журналист агентства URA.RU с места событий. «Это возможности развития [муниципалитетов], которые обеспечиваются за счет инвестиций. Для инвесторов созданы федеральные преференции, в том числе специальный экономический режим. В отношении особых режимов налогового и административного регулирования — это 0% по оплате налога на прибыль и субсидирование 75% страховых взносов», — сообщила Комарова. Также особый режим налогообложения в сфере добычи полезных ископаемых — всего половина процента. Также губернатор упомянула о перспективе строительства дороги Екатеринбург — Урай — Советский — Нягань — Надым и железнодорожных путей в арктической зоне. Кроме того, жители Березовского и Белоярского районов смогут оформить льготную арктическую ипотеку. Ранее URA.RU сообщало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону. Присоединение к особой территории Березовского и Белоярского районов согласовано на заседании правительства РФ.