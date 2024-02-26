Губернатор ХМАО оценила отношения с крупными нефтяными компаниями

26 февраля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Работа нефтяников с регионом выстроена на взаимовыгодных условиях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Отношения крупных нефтяных компаний с Ханты-Мансийским автономным округом выстроены на взаимовыгодных условиях. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист агентства. «Почему мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в софинансировании проектов по развитию нефтяных компаний? Потому что в данном случае реализовывается программа по охране окружающей среды, в которой заинтересованы все, в том числе жители других стран. Потому что в данном случае решаются вопросы по сопровождению высокого уровня социальных гарантий работникам этих предприятий. Потому что при этом мы как минимум влияем на то, чтобы сохранялись и создавались, постоянно возобновлялись не менее тысячи рабочих мест в компаниях, только непосредственно недропользователей, не говоря о смежных отраслях», — пояснила Комарова. По словам губернатора, партнерские отношения региона с нефтяными компаниями находятся на паритете. Стороны имеют взаимные обязательства по социально-экономическому и природоохранному развитию. Ранее URA.RU рассказывало о причинах снижения объемов добычи нефти в ХМАО. О ситуации губернатор Комарова также рассказала во время пресс-конференции.

Отношения крупных нефтяных компаний с Ханты-Мансийским автономным округом выстроены на взаимовыгодных условиях. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист агентства. «Почему мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в софинансировании проектов по развитию нефтяных компаний? Потому что в данном случае реализовывается программа по охране окружающей среды, в которой заинтересованы все, в том числе жители других стран. Потому что в данном случае решаются вопросы по сопровождению высокого уровня социальных гарантий работникам этих предприятий. Потому что при этом мы как минимум влияем на то, чтобы сохранялись и создавались, постоянно возобновлялись не менее тысячи рабочих мест в компаниях, только непосредственно недропользователей, не говоря о смежных отраслях», — пояснила Комарова. По словам губернатора, партнерские отношения региона с нефтяными компаниями находятся на паритете. Стороны имеют взаимные обязательства по социально-экономическому и природоохранному развитию. Ранее URA.RU рассказывало о причинах снижения объемов добычи нефти в ХМАО. О ситуации губернатор Комарова также рассказала во время пресс-конференции.