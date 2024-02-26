Губернатор ХМАО оценила отношения с крупными нефтяными компаниями

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Работа нефтяников с регионом выстроена на взаимовыгодных условиях Фото:

Отношения крупных нефтяных компаний с Ханты-Мансийским автономным округом выстроены на взаимовыгодных условиях. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист агентства.

«Почему мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в софинансировании проектов по развитию нефтяных компаний? Потому что в данном случае реализовывается программа по охране окружающей среды, в которой заинтересованы все, в том числе жители других стран. Потому что в данном случае решаются вопросы по сопровождению высокого уровня социальных гарантий работникам этих предприятий. Потому что при этом мы как минимум влияем на то, чтобы сохранялись и создавались, постоянно возобновлялись не менее тысячи рабочих мест в компаниях, только непосредственно недропользователей, не говоря о смежных отраслях», — пояснила Комарова.

По словам губернатора, партнерские отношения региона с нефтяными компаниями находятся на паритете. Стороны имеют взаимные обязательства по социально-экономическому и природоохранному развитию.

Ранее URA.RU рассказывало о причинах снижения объемов добычи нефти в ХМАО. О ситуации губернатор Комарова также рассказала во время пресс-конференции.

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Отношения крупных нефтяных компаний с Ханты-Мансийским автономным округом выстроены на взаимовыгодных условиях. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист агентства. «Почему мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в софинансировании проектов по развитию нефтяных компаний? Потому что в данном случае реализовывается программа по охране окружающей среды, в которой заинтересованы все, в том числе жители других стран. Потому что в данном случае решаются вопросы по сопровождению высокого уровня социальных гарантий работникам этих предприятий. Потому что при этом мы как минимум влияем на то, чтобы сохранялись и создавались, постоянно возобновлялись не менее тысячи рабочих мест в компаниях, только непосредственно недропользователей, не говоря о смежных отраслях», — пояснила Комарова. По словам губернатора, партнерские отношения региона с нефтяными компаниями находятся на паритете. Стороны имеют взаимные обязательства по социально-экономическому и природоохранному развитию. Ранее URA.RU рассказывало о причинах снижения объемов добычи нефти в ХМАО. О ситуации губернатор Комарова также рассказала во время пресс-конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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