В деле о пропаже 57-летней свердловчанки всплыл украинский след

Мошенники заставили исчезнуть 57-летнюю свердловчанку ради кредита для ВСУ

26 февраля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Надежда Никульникова из Красноуфимска пропала 22 февраля (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавшую в Красноуфимске (Свердловская область) 57-летнюю Надежду Никулину нашли целой и невредимой и везут в отдел полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее оставить родных и взять кредит для ВСУ. Новые обстоятельства истории URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, женщина могла попасть в сети мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее действовать таким образом и исчезнуть из поля зрения родных и близких. В своем городе раздобыть деньги для удовлетворения требований аферистов разыскиваемая не смогла. С этой целью она отправилась в Первоуральск», — рассказал полковник Горелых. В Первоуральске Надежда Никулина якобы взяла кредит на крупную сумму и перечислила ее «на нужды бандеровцам». Более точные представитель главка пообещал раскрыть после опроса женщины. Надежда Никулина пропала 22 февраля. Она ушла из дома, не предупредив родных.

Пропавшую в Красноуфимске (Свердловская область) 57-летнюю Надежду Никулину нашли целой и невредимой и везут в отдел полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее оставить родных и взять кредит для ВСУ. Новые обстоятельства истории URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, женщина могла попасть в сети мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее действовать таким образом и исчезнуть из поля зрения родных и близких. В своем городе раздобыть деньги для удовлетворения требований аферистов разыскиваемая не смогла. С этой целью она отправилась в Первоуральск», — рассказал полковник Горелых. В Первоуральске Надежда Никулина якобы взяла кредит на крупную сумму и перечислила ее «на нужды бандеровцам». Более точные представитель главка пообещал раскрыть после опроса женщины. Надежда Никулина пропала 22 февраля. Она ушла из дома, не предупредив родных.