В деле о пропаже 57-летней свердловчанки всплыл украинский след

Пропавшую в Красноуфимске (Свердловская область) 57-летнюю Надежду Никулину нашли целой и невредимой и везут в отдел полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее оставить родных и взять кредит для ВСУ. Новые обстоятельства истории URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«По предварительным данным, женщина могла попасть в сети мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее действовать таким образом и исчезнуть из поля зрения родных и близких. В своем городе раздобыть деньги для удовлетворения требований аферистов разыскиваемая не смогла. С этой целью она отправилась в Первоуральск», — рассказал полковник Горелых.
В Первоуральске Надежда Никулина якобы взяла кредит на крупную сумму и перечислила ее «на нужды бандеровцам». Более точные представитель главка пообещал раскрыть после опроса женщины.
Надежда Никулина пропала 22 февраля. Она ушла из дома, не предупредив родных.
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