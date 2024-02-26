В деле о пропаже 57-летней свердловчанки всплыл украинский след

Мошенники заставили исчезнуть 57-летнюю свердловчанку ради кредита для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Никульникова из Красноуфимска пропала 22 февраля (фото из архива) Фото:

Пропавшую в Красноуфимске (Свердловская область) 57-летнюю Надежду Никулину нашли целой и невредимой и везут в отдел полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее оставить родных и взять кредит для ВСУ. Новые обстоятельства истории URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, женщина могла попасть в сети мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее действовать таким образом и исчезнуть из поля зрения родных и близких. В своем городе раздобыть деньги для удовлетворения требований аферистов разыскиваемая не смогла. С этой целью она отправилась в Первоуральск», — рассказал полковник Горелых.

В Первоуральске Надежда Никулина якобы взяла кредит на крупную сумму и перечислила ее «на нужды бандеровцам». Более точные представитель главка пообещал раскрыть после опроса женщины.

Надежда Никулина пропала 22 февраля. Она ушла из дома, не предупредив родных.

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Пропавшую в Красноуфимске (Свердловская область) 57-летнюю Надежду Никулину нашли целой и невредимой и везут в отдел полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее оставить родных и взять кредит для ВСУ. Новые обстоятельства истории URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, женщина могла попасть в сети мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее действовать таким образом и исчезнуть из поля зрения родных и близких. В своем городе раздобыть деньги для удовлетворения требований аферистов разыскиваемая не смогла. С этой целью она отправилась в Первоуральск», — рассказал полковник Горелых. В Первоуральске Надежда Никулина якобы взяла кредит на крупную сумму и перечислила ее «на нужды бандеровцам». Более точные представитель главка пообещал раскрыть после опроса женщины. Надежда Никулина пропала 22 февраля. Она ушла из дома, не предупредив родных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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