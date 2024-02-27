В Курганской области выбрали второго мэра за неделю

Главой Лебяжьевского округа Курганской области стала Ирина Фадеева
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Заседание городской думы. Курган , заседание, женские руки, руки, бумаги к заседанию
Нового главу Лебяжьевского округа выбрали 27 февраля Фото:
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Замена глав курганских округов

Главой Лебяжьевского муниципального округа Курганской области стала Ирина Фадеева. Об этом стало известно 27 февраля на заседании окружной думы. Это вторые выборы главы, которые состоялись в регионе за неделю, предыдущие прошли 22 февраля в Далматовском округе.

«По результатам тайного голосования считать избранным главой Лебяжьевского муниципального округа Курганской области — Фадееву Ирину Владимировну», — указано в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». За нее проголосовали все 11 присутствовавших на заседании депутатов. Вместе с Фадеевой в выборах участвовал руководитель МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» Андрей Карев.

Фадеева руководила округом в статусе и. о. с 19 января, когда по состоянию здоровья досрочно ушел в отставку предыдущий глава округа Александр Барч. Он возглавлял муниципалитет с 2014 года, а последний срок его полномочий истекал в 2026 году. 22 февраля нового главу выбрали в Далматовском округе. Муниципалитет возглавил Андрей Аносов, который сменил Александра Столбова, ушедшего в отставку 8 декабря 2023 года.

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Главой Лебяжьевского муниципального округа Курганской области стала Ирина Фадеева. Об этом стало известно 27 февраля на заседании окружной думы. Это вторые выборы главы, которые состоялись в регионе за неделю, предыдущие прошли 22 февраля в Далматовском округе. «По результатам тайного голосования считать избранным главой Лебяжьевского муниципального округа Курганской области — Фадееву Ирину Владимировну», — указано в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». За нее проголосовали все 11 присутствовавших на заседании депутатов. Вместе с Фадеевой в выборах участвовал руководитель МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» Андрей Карев. Фадеева руководила округом в статусе и. о. с 19 января, когда по состоянию здоровья досрочно ушел в отставку предыдущий глава округа Александр Барч. Он возглавлял муниципалитет с 2014 года, а последний срок его полномочий истекал в 2026 году. 22 февраля нового главу выбрали в Далматовском округе. Муниципалитет возглавил Андрей Аносов, который сменил Александра Столбова, ушедшего в отставку 8 декабря 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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