В Курганской области выбрали второго мэра за неделю

Главой Лебяжьевского муниципального округа Курганской области стала Ирина Фадеева. Об этом стало известно 27 февраля на заседании окружной думы. Это вторые выборы главы, которые состоялись в регионе за неделю, предыдущие прошли 22 февраля в Далматовском округе.
«По результатам тайного голосования считать избранным главой Лебяжьевского муниципального округа Курганской области — Фадееву Ирину Владимировну», — указано в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». За нее проголосовали все 11 присутствовавших на заседании депутатов. Вместе с Фадеевой в выборах участвовал руководитель МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» Андрей Карев.
Фадеева руководила округом в статусе и. о. с 19 января, когда по состоянию здоровья досрочно ушел в отставку предыдущий глава округа Александр Барч. Он возглавлял муниципалитет с 2014 года, а последний срок его полномочий истекал в 2026 году. 22 февраля нового главу выбрали в Далматовском округе. Муниципалитет возглавил Андрей Аносов, который сменил Александра Столбова, ушедшего в отставку 8 декабря 2023 года.
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